الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعيين عماد نوار مديرا فنيا لمنتخبى السيدات والشابات للكرة الطائرة

عماد نوار
عماد نوار

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة الطائرة بقيادة المهندس ياسر قمر تعيين الكابتن "عماد نوار" مديرًا فنيًا لمنتخب مصر للسيدات ومنتخب الشابات تحت 20 عامًا..

وجاء تعين عماد نوار نظرًا للنجاحات الكبيرة التي حققها المدير الفني مؤخرًا مع منتخب السيدات وقيادته للفوز بتصفيات المنطقة الخامسة، ونجاحه في تحقيق العديد من الإنجازات خلال فترة توليه المسئولية مع منتخب سيدات الطائرة.

ونجح مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة الطائرة بقيادة المهندس ياسر قمر في قيادة المنتخبات الوطنية لتحقيق نتائج إيجابية على مستوى المنتخبات الوطنية سواء الناشئين أو الشباب أو الكبار رجال وسيدات.

وحقق منتخب الرجال إنجازًا كبيرًا بالوصل لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس 2024،
من جانب آخر اجتمع المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة بلجنة التطوير للاتحاد.

وشهد الاجتماع حضور  الدكتور زهير عمار الخبير الدولي، والدكتور وجية حمدي خبير علم التدريب الرياضي، وعماد فاروق الخبير في علم النفس الرياضي، وبعض من المحاضرين الدوليين للمحليين.

جاء الاجتماع من أجل تطوير منظومة المدرب المصري والدراسات الدولية والمحلية.

وأكد  المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد، أن هذا الاجتماع مثمر للغاية والهدف منه الخروج بنتائج إيجابية لمصلحة المدرب المصري، وهو ما يرفع من شأن اللعبة في مصر.

أضاف "قمر" أن الاستثمار في العنصر البشري من أهم الأشياء التي يستهدفها الاتحاد المصري للكرة الطائرة، ولكي يتم الاستعانة بالمدربين المصريين في الخارج.

جدير بالذكر، أن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة الطائرة بقيادة المهندس ياسر قمر نجح في تطوير اللعبة والوصول بجميع المنتخبات الوطنية على صعيد الناشئين والشباب والكبار رجال وسيدات لنتائج غير مسبوقة، وأصبحت الكرة الطائرة المصرية مصنفة عالميًا بعدما تصدرت نتائج مصر على المستوى القاري في جميع المراحل.

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