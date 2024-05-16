السفير العرابى لـ"الشاهد": خسائر الأرواح أكثر ما يؤلم الإسرائيليين

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إننا اليوم في إطار محددات جديدة تختلف عن التي كانت قائمة منذ سنوات، وأهمها أن النصر منقوص والهزيمة غير كاملة، وإطالة أمد الأزمات.

وأضاف خلال حوار ببرنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، اليوم الخميس، "المواطن الإسرائيلي الحرب تشكل عليه ضغطا بعد الخسائر الاقتصادية والاحتياطي النقدي والطاقة والسلع والتضخم، وأكثر شىء يؤثر في الإنسان الإسرائيلي الخسائر في الأرواح".

وتابع: "إنما الطاقة والاقتصاد يستطيع أن يتعامل معها ويثق في قدرة أمريكا علي تعويضه، ولكن خسائر الأرواح تؤلم الإسرائيليين ألما شديدا جدًا".