"قراءات صينية" تكرم الفائزين فى مسابقة الترجمة على مسرح جامعة فاروس بالإسكندرية

نظمت سلسلة "قراءات صينية"، بالتعاون مع دار صفصافة للنشر، حفل توزيع جوائز الدورة الثانية من مسابقة "قراءات صينية" للترجمة 2024 على مسرح جامعة فاروس بالإسكندرية.

حضر الاحتفال الدكتور محمود محيي الدين رئيس الجامعة والسيد يانغ أي القنصل الصيني العام بالإسكندرية ونواب رئيس جامعة فاروس، والدكتور أسامة مدني عميد كلية اللغات والترجمة، والدكتور حسانين فهمي حسين مؤسس والمشرف على "قراءات صينية" ورئيس قسم اللغة الصينية بالجامعة، ومدير المكتب التعليمي بمقاطعة شاندونغ الصينية وممثلين عن آنتون الصينية وسط مشاركة كبيرة من أعضاء هيئة التدريس بكليات الألسن واللغات والترجمة بجامعات عين شمس وبنها وكفر الشيخ ومصر للعلوم والتكنولوجيا.

وكانت "قراءات صينية" أطلقت في مارس من العام الجاري الدورة الثانية من مسابقة الترجمة بالتعاون مع دار صفصافة للنشر وجامعة فاروس ومعهد خواتشنغ للأدب بالصين، ومؤسسة آنتون الصينية.

واستقبلت اللجنة المنظمة أكثر من 300 مشاركة من متسابقين من 14 جامعة مصرية.

وأشادت لجنة التحكيم التي تكونت من الدكتور حسانين فهمي حسين، الدكتورة مرفت على محمد، الدكتور مجدي مصطفى أمين، الدكتورة ناهد عبدالله إبراهيم. أ.م دينا تهامي، الدكتورة إنجي عادل صلاح الدين بالمستوى الجيد للترجمات التي قامت بتقييمها، وانتهى التقرير بالإعلان عن الفائزين في المسابقة، وفاز بالمركز الأول في المسابقة المتسابقة رحمة خالد أحمد من كلية الألسن جامعة عين شمس والمركز الأول مكرر سهيلة عمرو من كلية اللغات والترجمة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وفاز بالمركز الثاني ثلاث متسابقين والمركز الثالث خمس متسابقين و10 متسابقين حصلوا على الجوائز التشجيعية.

وتم تكريم الفائزين في المسابقة اليوم وسط حضور كبير من المسئولين بجامعة فاروس وأعضاء هيئة التدريس والطلاب من أقسام اللغة الصينية بعدد من الجامعات المصرية.

وأشار دكتور حسانين فهمي حسين في كلمته وتقرير لجنة تحكيم المسابقة أنه: أنهت اللجنة عملها متمنية كل التوفيق لسلسلة "قراءات صينية" المنظمة للمسابقة، وتوجيه الشكر لفريق عمل السلسلة ودار صفصافة للنشر على هذه الفرصة الكبيرة لإعداد أجيال جديدة واعدة من المترجمين الذين يخدمون الثقافتين العربية والصينية بكل تأكيد، ويدعمون حركة التقارب الجارية بين الصين والعالم العربي لتبلغ أرفع الدرجات.

وقدم الشكر لدار صفصافة للنشر وجامعة فاروس بالإسكندرية ومعهد خواتشنغ للأدب بالصين ومؤسسة آنتون الصينية على تعاونهم مع "قراءات صينية" في تنظيم ورعاية الدورة الثانية من مسابقة "قراءات صينية" للترجمة 2024.

وعبرت رحمة خالد أحمد الحاصلة على المركز الأول عن سعادتها بالحصول على هذا المركز خاصة أنها أول جائزة لها في الترجمة التحريرية ولكون الجائزة مقدمة من سلسلة "قراءات صينية" كما عبرت عن شكرها للقائمين على هذه المسابقة وللأستاذ الدكتور حسانين فهمي على إتاحة هذه الفرص للمترجمين الشباب، وشكرها لأساتذتها بكلية الألسن جامعة عين شمس، وأضافت أنها تدعو كل الدارسين والباحثين في اللغة الصينية للمشاركة في الدورات القادمة من المسابقة.

ومن جانبها عبرت سهيلة عمرو الحاصلة عن سعادتها بالحصول على المركز الأول مكرر، وقالت أشعر بأن حلمي يتحقق، وأشكر "قراءات صينية" ولجنة التحكيم على تقديرهم وسوف أسعى جاهدة لأحافظ على هذا التكريم وأكون عند حسن الظن.