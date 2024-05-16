الخميس 16 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحبس سنة مع الشغل لمتهمين زورا محررات رسمية مع إيقاف التنفيذ

حبس - ارشيفيه
حبس - ارشيفيه

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ حضوريًا اليوم الخميس، بالحبس مع الشغل سنة واحدة لمتهمين بدائرة قسم أول كفر الشيخ، وألزمتهما المصاريف، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صدور الحكم نهائيا.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمتعال، نائب رئيس المحكمة، ومحمد أبوزيد، وإيهاب عثمان عبد التواب، وكيل النيابة، وسكرتارية محمد أبوطالب، وذلك في أحداث القضية رقم 11556 لسنة 2023 جنايات قسم أول كفر الشيخ، المقيده برقم 3827 كلي كفر الشيخ لسنة 2024.

وجاء في قرار الإحالة الصادر من المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ باحالة كلا من م.ا.ز.44 سنه حاصل علي دبلوم من قسم أول كفر الشيخ، ه.ك.ع.ا.،، بدون عمل من مركز كفر الشيخ للمحاكمه الجنائية بمحكمة جنايات كفر الشيخ لانهما في غضون عام 2022 وآخرين سبق الحكم عليهم، بدائرة قسم أول كفر الشيخ، اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول في تزوير محررات رسميه (شهادات سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي) وذلك بطريق الاصطناع الكلي، بأن اتفقوا مع مجهول علي تحريرها علي غرار المحررات الرسمية التي تصدرها تلك الهيئة، وساعدوه بأن مدوه بالبيانات المراد إثباتها بتلك المحررات المزورة علي النحو المبين بالاوراق والتحقيقات.

كما قلدوا خاتم شعار الجمهورية وتوقيعات الموظفين المختصين بتلك الجهه وامهروا تلك المحررات بهذا الشعار المزور، واعتماد تلك التوقيعات المزوره، كما استعملوا تلك المحررات المزوره فيما زورت من أجله علي النحو المبين بالأوراق والتحقيقات.

وكانت النيابة العامة بكفر الشيخ قد تولت التحقيق في تلك القضية. وبعد تداول الجلسات في المحكمة أصدرت حكمها السابق حضوريًا.

جنايات كفر الشيخ قسم أول كفر الشيخ المستشار شريف محمد قورة المستشار سعود محمد نجيب خاتم شعار الجمهورية

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