يوسف زيدان: هناك فرق بين الدين والتدين

قال الدكتور يوسف زيدان، إنه عندما تبني تاريخك على أوهام فإنك سوف ترتطم بعد ذلك في الحيط، ليقاطعه الإعلامي خالد أبو بكر: "نحن نتحدث عن التاريخ السياسي لدولة ما أو التطور التاريخي لشعب من الشعوب، ولكن ليس تاريخ توارد الأديان".

وأضاف يوسف زيدان خلال لقاءه مع الإعلامي خالد أبوبكر ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر قناة ON، أن هناك فرق بين الدين والتدين، لافتًا إلى أن الدين علاقة بين العبد وربه نحن لا نعلمها، إنما التدين هو ما يخصنا، فهو ما يؤثر في المجتمع وما يخرب، وقد مررنا بتجارب كثيرة قبل ذلك.

وأوضح أن الجماعة المناوئين والكذابين، يروجون لأكاذيب أمثال أن النائب العام في مصر قرر إغلاق مؤسسة "تكوين"، ليعقب الإعلامي خالد أبو بكر: "النائب العام في مصر له صفحة رسمية ولم يصدر عنها شيء ولو صدر كنا سنعرف".