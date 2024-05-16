زين الدين: مصر من دفعت ضريبة الحرب وآن الأوان أن تتحد الفصائل الفلسطينية

علق الدكتور وجدي زين الدين، الكاتب الصحفي، عن تقدير الأمم المتحدة بخسارة اقتصاد مصر نحو 20 مليار دولار بسبب النقص في إيرادات قناة السويس والسياحة، قائلًا: "إن قدر مصر الدائم هو تحمل القضية الفلسطينية على عاتقها على مر التاريخ، بل إنها تفقد الأموال والأرواح في سبيلها، وهذا الرقم ضئيل، والخسائر أضعاف الأضعاف".

وأضاف وجدي زين خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أن مصر تدفع ضريبة الحرب على غزة، وتحملت الكثير من الصعاب، داعيًا الفصائل الفلسطينية بضرورة توحيد الصف لإيجاد الحل الفلسطيني- الفلسطيني.

وأوضح الدكتور وجدي زين الدين، أن كل سطر في كلمة الرئيس، بمثابة رسالة تدور حول تسجيل الموقف المصري الرائع تجاه ما يحدث.