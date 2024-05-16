الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إزالة 14 حالة تعد ومخالفات بناء بدون ترخيص بمراكز المنيا

حملة إزالة تعديات
حملة إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

كثفت الوحدات المحلية لمراكز المنيا، من حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص وتمكنت من رصد وإزالة 14 حالة تعد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قال هشام فايز رئيس مركز ومدينه بنى مزار شمال المحافظة، إنه بناءا على توجيهات اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا بالتصدي لمخالفات البناء وايقاف اعمال البناء وكذلك الحفاظ على الرقعه الزراعيه وعدم المساس بها وفى هذا الاطار وبحضور هانى رمضان نائب رئيس المركز والمدينة وعبد السلام فرغلى مسئول الازالات واعضاء ادارة الازالات والاشغالات تم وقف صبه والتحفظ على الخلاطه دور ثامن علوي بجوار الحديقة العامه عن طريق قسم الإزالات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، أن الوحده المحليه لمركز ومدينه مطاي نفذت إزاله ٣ حالات بحي غرب المدينه، في المهد، بالتعاون مع جهات الولايه. حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف اللواء احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المحافظة أن اسامه سيبويه واحمد محمود نائبا رئيس مدينة ملوى، التصدى وازالة اعمدة خرسانية بالدور العاشر علوى بحى شمال١ بمدينة ملوى جنوب محافظة المنيا بجوار كازيون، وتم التحفظ على المعدات والادوات المستخدمة، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية والرادعة حيال المخالفين. 

وأشار تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص جنوب المحافظة، أنه ضمن الموجة ٢٢ للازالات نظمت الوحدة المحلية بالمركز حملة تحت إشراف  هشام الضوى نائب رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص تمكنت من رصد وإزالة ٦ حالات تعدى بقرية بمركز ابوقرقاص والتحفظ على معدات البناء.

وأكد عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية بحضور هبة سيد نائب رئيس مركز ومدينة المنيا وايمن حسانين رئيس الحى وشريف احمد سكرتير الحى أوقفت ٢حالة تعدى بناء مخالف بدون ترخيص بحى جنوب المدينة الحالة الأولى ايقاف أعمال بشارع لويز مساحة ١٠٠متر والثانية بشارع طاحونة سمعان بمساحة ٨٠متر وتم التحفظ على المعدات والأدوات المستخدمة.

كما قامت الوحدة المحلية لقرية البرجاية بعمل سور على قطعة أرض أملاك دولة وزراعتها كحديقة لأهالى القرية وذلك تحت إشراف أشرف فرغلى رئيس القرية ومحمد مصطفى سكرتير القرية.

حملة إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

حملة إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
حملة إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
حملة إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
حملة إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
حملة إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
حملة إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
حملة إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
حملة إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
حملة إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
حملة إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
حملة إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
حملة إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
حملة إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
حملة إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
حملة إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
حملة إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
حملة إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
حملة إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
المنيا إزالة 14 حالة تعدي الأراضي الزراعية مخالفات البناء العشوائي مراكز المنيا

مواد متعلقة

انتشال جثة شاب من إحدى الترع بالمنيا

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى الترم الثانى بمحافظة المنيا

"بيطري المنيا": قافلتان مجانيتان بقريتين في بني مزار

تحرير 23 محضرا تموينيا خلال حملة رقابية وتفتيشية على المخابز بالمنيا

إزالة وإيقاف 12 حالة تعد بالبناء المخالف بمراكز المنيا

المراكز التكنولوجية بالمنيا تواصل استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بالقانون الجديد

"صحة المنيا": الحملة القومية للقضاء على القوارض تجوب شوارع المدن والقرى

توريد 126 ألف طن قمح للشون والصوامع بالمنيا منذ بدء الموسم

الأكثر قراءة

عاجل.. مصادر أمنية لـ"الدستور": جاري تحديد موقع بلطجي الإسماعيلية

سر ارتفاع أسعار الذهب الفترة الحالية.. وبشرى سارة قريبا

علاقة محرمة.. مفاجأة فى واقعة مقتل شاب أثناء تقطيع البطيخ بالدقهلية

جمع عار ومفرد عقد.. إجابة أسئلة اللغة العربية للشهادة الإعدادية 2024 المحيرة

يوسف زيدان بشأن زجاجات "الخمرة" بمؤسسة تكوين: إيه يعني لما تكون معانا

بلطجي الإسماعيلية.. فيديو صادم داخل محل حلاقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بين نكبة ومؤتمر.. استعادة النكبة فى حرب غزة

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «1-2»

ماجد حبته

عقلاء فى تل أبيب!

د هند جاد

إلى كل فتاة: السيارة فيها مُتحرش

منى رجب

أهمية أن نتكاتف لحماية الوطن

أميرة ملش

٧٦ سنة نكبة

ماجد حبته

إنهم يستعمون العالم!

أميرة عبدالكريم

صاحب مفتاح الجنة حكاية نعيشها فى كل مكان وزمان

صور

قمة Riseup لرواد الأعمال بالمتحف المصري الكبير

إنجاز جديد يضاف.. افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

بهجة حصاد البرتقال في طوخ

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن انضمام قوات إضافية لعملية رفح

عاجل| أول استقالة علنية لمسئولة أمريكية يهودية احتجاجًا على دعم بايدن إسرائيل

"إسرائيل تنزف".. خسائر يومية كبيرة بـ "حرب الشمال الثانية" في غزة