إزالة 14 حالة تعد ومخالفات بناء بدون ترخيص بمراكز المنيا

كثفت الوحدات المحلية لمراكز المنيا، من حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص وتمكنت من رصد وإزالة 14 حالة تعد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قال هشام فايز رئيس مركز ومدينه بنى مزار شمال المحافظة، إنه بناءا على توجيهات اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا بالتصدي لمخالفات البناء وايقاف اعمال البناء وكذلك الحفاظ على الرقعه الزراعيه وعدم المساس بها وفى هذا الاطار وبحضور هانى رمضان نائب رئيس المركز والمدينة وعبد السلام فرغلى مسئول الازالات واعضاء ادارة الازالات والاشغالات تم وقف صبه والتحفظ على الخلاطه دور ثامن علوي بجوار الحديقة العامه عن طريق قسم الإزالات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، أن الوحده المحليه لمركز ومدينه مطاي نفذت إزاله ٣ حالات بحي غرب المدينه، في المهد، بالتعاون مع جهات الولايه. حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف اللواء احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المحافظة أن اسامه سيبويه واحمد محمود نائبا رئيس مدينة ملوى، التصدى وازالة اعمدة خرسانية بالدور العاشر علوى بحى شمال١ بمدينة ملوى جنوب محافظة المنيا بجوار كازيون، وتم التحفظ على المعدات والادوات المستخدمة، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية والرادعة حيال المخالفين.

وأشار تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص جنوب المحافظة، أنه ضمن الموجة ٢٢ للازالات نظمت الوحدة المحلية بالمركز حملة تحت إشراف هشام الضوى نائب رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص تمكنت من رصد وإزالة ٦ حالات تعدى بقرية بمركز ابوقرقاص والتحفظ على معدات البناء.

وأكد عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية بحضور هبة سيد نائب رئيس مركز ومدينة المنيا وايمن حسانين رئيس الحى وشريف احمد سكرتير الحى أوقفت ٢حالة تعدى بناء مخالف بدون ترخيص بحى جنوب المدينة الحالة الأولى ايقاف أعمال بشارع لويز مساحة ١٠٠متر والثانية بشارع طاحونة سمعان بمساحة ٨٠متر وتم التحفظ على المعدات والأدوات المستخدمة.

كما قامت الوحدة المحلية لقرية البرجاية بعمل سور على قطعة أرض أملاك دولة وزراعتها كحديقة لأهالى القرية وذلك تحت إشراف أشرف فرغلى رئيس القرية ومحمد مصطفى سكرتير القرية.

حملة إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

حملة إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

حملة إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

حملة إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

حملة إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

حملة إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

حملة إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

حملة إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

حملة إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا