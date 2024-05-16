جيش الاحتلال: نخوض حربًا متعددة الجبهات ونوجه ضربات قوية لحزب الله فى لبنان

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "نعمل في جباليا شمال قطاع غزة ودمرنا عشرات الصواريخ بعيدة المدى"، حسبما جاء في نبأ عاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية".

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال: مقتل 5 من جنودنا في جباليا حادث صعب للغاية ونواجه ضغطا عملياتيا معقدا ويجب الحفاظ على أمن قواتنا.

وتابع: "نخوض حربا متعددة الجبهات ونستعد للحرب في الشمال ونوجه ضربات قوية لحزب الله في جنوب لبنان".

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن هناك مسيرة انتحارية من لبنان انفجرت في المطلة أسفرت عن إصابة ثلاثة جنود أحدهم حالته خطيرة.