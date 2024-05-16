متولي: لدينا الحافز لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الترجي

أكد محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أهمية تحقيق نتيجة إيجابية أمام الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفًا على الترجي التونسي في العاشرة مساء السبت المقبل، ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال متولي في تصريحات صحفية " نسعى لاستغلال الحافز الذي حصلنا عليه بعد النتائج الإيجابية التي حققناها في المباريات الأخيرة، وهذا الأمر سيساعدنا في مواجهة السبت المرتقبة".

وأضاف مدافع الأهلي " كل مباراة ولها ظروفها ومتغيراتها، ومواجهاتنا الماضية مع الترجي كانت لها ظروفها المختلفة ونحن الآن نركز على اللقاء المقبل".

وتابع " يجب أن يكون اللاعب أكثر تركيزًا على الناحية الذهنية والنفسية لمثل تلك المباريات الصعبة".

وواصل حديثه " معلول لاعب لديه تاريخ كبير مع الأهلي ومنتخب تونس، وهو دائمًا ما يقدم لنا الدعم وهذا يصنع لنا الفارق بالتأكيد".

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القنوات الناقلة لذهاب نهائي دوري الأبطال بين الأهلي والترجي التونسي

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المختلفة، قمة الأهلي والترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024)، على الهواء مباشرة في تمام العاشرة مساء السبت المقبل 18 مايو.

موعد إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي

تقام مواجهة إياب نهائي الأميرة السمراء (دوري أبطال إفريقيا 2023/2024)، بين الأهلي والترجي التونسي، يوم 25 مايو الجاري على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الثامنة مساء.

طاقم حكام ذهاب وإياب نهائي دوري الأبطال بين الأهلي والترجي

يقود تحكيميا مواجهة ذهاب نهائي الأميرة السمراء المرتقبة (دوري أبطال إفريقيا 2023/2024)، بين الأهلي والترجي التونسي، الحكم الدولي الجزائري الشهير مصطفى غربال، ويساعده مواطنيها مقران قوراري وأكرم زهروني كحكمين مساعدين، والليبي معتز الشلماني حكمًا رابعًا.



ويتولى مهمة الـVAR الموريتاني دحان بيدا، ويعاونه الرواندية سليما ميكسونجا، والأنجولي جيرسون دو سانتوس كمساعد ثان.



وفي مواجهة الإياب، يتولى الكونغولي جون جاك نادالا مهمة إدارة ساحة المستطيل الأخضر، ويعاونه الغاني دانيال لاريا، والسوداني محمد عبدالله إبراهيم مساعدان، وفي غرفة تقنية الفيديو "VAR" الجزائري لحلو بن براهم.

