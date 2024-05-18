مطران هونج كونج: لا حاجة لسيامة المرأة شماسة في الكنيسة

علّق المطران نكتاريوس متروبوليت هونج كونج، على واقعة سيامة إحدى السيدات في رتبة الشماسية بإحدى الإيبارشيات، وقال في تعليقه: باعتباري أسقفًا يخدم في أبرشية تبشيرية، سأكتب تعليقًا موجزًا.

وأضاف: مؤسسة الشماسات قديمة، تعود أصولها إلى الرسل. يذكر الرسول بولس ويوصي "فيبي أختنا التي هي خادمة الكنيسة التي في كنخريا، وفي عهد جستنيان في آيا صوفيا بالقسطنطينية، خدم 40 شماسة، كما انه لم يتم إلغاء ترتيب الشماسات أبدًا، ولكنه تضاءل بعد انتشار معمودية الأطفال، وينص القانون المقدس الخامس عشر للمجمع المسكوني الرابع على أنه "لا يجوز ترسيم المرأة شماساً قبل سن الأربعين إلا بعد فحص دقيق".

وتابع: يخبرنا ثيودور بالسامون أن الشماسات اللاتي تم اختيارهن للرسامة تم اختيارهن من بين صفوف الراهبات، بما في ذلك الراهبات المثاليات ورؤساء أديرة النساء (مثل أوليمبياس الشهيرة التي كانت رئيسة للدير)، بينما يصف أبيفانيوس القبرصي دور الشماسات: المؤسسة كانت ضرورية بسبب "احتشام الجنس الأنثوي، أثناء الاستحمام (في سر المعمودية)، أو زيارة المرضى، أو في الألم، وعندما ينكشف جسد المرأة، لذلك بحيث لا يراها الرجال الذين يقومون بالخدمة".

وأكمل: وشملت واجبات الشماسة حراسة مداخل الكنيسة (خاصة حيث تقف النساء) لمنع دخول غير المؤمنين أو غير المبتدئين، والحفاظ على النظافة، والإشارة إلى مشاركة المرأة في "hypopsalmoi"، وتسليم القربان المقدس للنساء في المنزل في حالات استثنائية. لكن خدمتهم الليتورجية الأكثر أهمية كانت معمودية النساء. كان وجودهم ضروريًا لأداء السر بلياقة. وكانت الشماسات تساعد في تلبيس المعمدين وخلع ملابسهم، وتمسح الجسد بالزيت المقدس والميرون المقدس، بينما كان الأسقف أو القسيس يدهن الجبهة فقط.

وأردف: وتمت رسامة شماسات، بحسب الدساتير الرسولية، داخل الهيكل المقدس على يد الأسقف. وتقف الشماسة المقرر رسامتها أمام الأبواب المقدسة على الدرج مغطاه بالمفوريون (أي بيد المتروبوليت أو الأسقف)، وتُحضر إلى المائدة المقدسة حيث رسمها الأسقف بوضع الأيدي متلوة صلاتين وهي واقفة. أما الشماس المرسوم فبينما يسند جبهته على المائدة المقدسة ويركع على ركبته اليمنى، لا تركع الشماسة بل ظلت واقفة. كانت ترتدي ثياب الشموسية مثل الشماس، لكنها كانت ترتديها "تحت الإمافوريون".

واستطرد: لا تقوم الشماسة بأي حال من الأحوال بأي من وظائف الكهنة، ولا تقوم بأي خدمة تتعلق بالمذبح: "الشماسة لا تبارك، ولا تقوم بأي من الوظائف التي يقوم بها الكهنة أو الشمامسة.. ". ويؤكد القديس أبيفانيوس أن "رتبة الشماسات موجودة في الكنيسة وليس في الكهنوت".. مع أخذ ما سبق في الاعتبار، يمكننا القول أن رسامة الشماسة ليست شيئًا جديدًا وبالتأكيد ليست فضيحة.

وتسائل: هل هناك حاجة ملحة لرسامة الشماسات اليوم؟ لا.. هل هناك حاجة ملحة لرسامة شماسات في الأبرشيات الإرسالية؟ أنا شخصياً لا أميل إلى ذلك.. في أبرشية تبشيرية في أفريقيا، قد تكون هناك حاجة لشماسات. في الشرق الأقصى، لا أستطيع أن أقول إن رسامة الشماسات هي ضرورة أو أولوية.. نحن بحاجة إلى الكهنة والمرتلين.. لن أشير الآن إلى بعض المشاكل العملية التي تجعل وجود الشماسات في الميدان الإرسالي أمراً إشكالياً للغاية.. ربما في المستقبل.

واختتم: المشكلة الخطيرة الوحيدة التي رأيتها في صور الرسامة في أفريقيا هي حقيقة أنه بعد رسامتها، تولت الشماسة الجديدة واجبات الشماس من خلال تقديم القدسات.. ولم يكن هذا أبداً من واجبات الشماسات.. من الواضح أنه خطأ بسبب الحماس. وأعتقد أنه سيتم تصحيحه من قبل الأسقف المعني.. والدساتير الرسولية واضحة: "الشماسة لا تبارك، ولا تقوم بأي من المهام التي يقوم بها الكهنة أو الشمامسة".