الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تراجع جديد في أسعار البن.. وأصحاب المحال يكشفون الأسباب

تراجع أسعار البن
تراجع أسعار البن

شهدت  أسعار البن خلال الأيام القليلة الماضية تراجعا جديدا بنسبة وصلت لـ30%، لينخفض سعر البن بنحو 100 جنيه للكيلو، ليصل سعر البن السادة إلى 330 جنيه، بينما سجل سعر المحوج 440 جنيه، وسعر البن الجولد 490 جنيه، بحسب الأسعار المعلنة من شعبة البن في الغرفة التجارية.

انخفاض أسعار البن 

ورصدت "الدستور" أسعار البن داخل المحال وأسباب الانخفاض الجديد وسعرها على مدار الأيام القليلة الماضية، حيث سجل سعر كيلو البن السادة 330 جنيها في الأسواق، أما البن المحوج 440 جنيه في الأسواق، سعر كيلو البن السادة الجولد 490 جنيه في الأسواق، سعر كيلو البن المحوج الجولد 540 جنيه في، سعر كيلو البن المحوج الدوبل 580 جنيه،  سعر كيلو البن البرازيلي السادة  700 جنيه، سعر كيلو البن البرازيلي السادة  700 جنيها، سعر كيلو البن البرازيلي المحوج المحوج 740 جنيها.

 حقيقة زيادة أسعار البن بارتفاعات غير مسبوقة

أسعار البن في الأسواق

سجل أيضا سعر كيلو البن الحبشي السادة 700 جنيه، سعر كيلو البن الحبشي المحوج 740 جنيهًا، سعر كيلو البن اليمني السادة 980 جنيهًا، سعر كيلو البن العربي المحوج  840 جنيها.

أسباب تراجع سعر البن في الأسواق

وأجمع عدد من أصحاب محال البن أن سبب تراجع أسعار البن كأي سلعة في السوق خلال الفترة الماضية، خاصة وأن العديد من المواطنين شنوا مختلف حملات المقاطعة على العديد من السلع التي يرتفع سعرها في السوق دون مبرر وهو ما نتج عنه وفرة في المعروض وقلة في البيع والشراء، وبالتالي تراجعت الأسعار بشكل كبير بعد القفزة الكبيرة التي كانت قد شهدتها أسعار البن بمختلف أنواعه وأصنافه في كافة المحال والأسواق المتخصصة في بيع البن.

اقرأ أيضاً 

"المزاج مصرى".. نجاح التجارب الأولية فى زراعة البن بمصر

اسعار البن انخفاض أسعار البن أسعار البن في الأسواق أسباب تراجع سعر البن في الأسواق البن

الأكثر قراءة

جمع عار ومفرد عقد.. إجابة أسئلة اللغة العربية للشهادة الإعدادية 2024 المحيرة

رسميًا.. زيادة الحضور الجماهيرى فى ستاد رادس بين الترجي والأهلى

تشهد ارتفاعا غير مسبوق.. تعرف على أسعار الأضاحي لعام 2024

اغتصبوها وصوروها.. الممرضة «لارا» تتصالح مع المتهمين أمام المحكمة

مدبولى: توجيه بتحديد السلع التى تسهم فى ارتفاع معدلات التضخم للتعامل معها

عاجل| أول استقالة علنية لمسئولة أمريكية يهودية احتجاجًا على دعم بايدن إسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «1-2»

ماجد حبته

عقلاء فى تل أبيب!

د هند جاد

إلى كل فتاة: السيارة فيها مُتحرش

منى رجب

أهمية أن نتكاتف لحماية الوطن

أميرة ملش

٧٦ سنة نكبة

ماجد حبته

إنهم يستعمون العالم!

أميرة عبدالكريم

صاحب مفتاح الجنة حكاية نعيشها فى كل مكان وزمان

مدحت بشاى

الثراء المعرفى لتأمين الاندماج الوطنى

صور

إنجاز جديد يضاف.. افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

بهجة حصاد البرتقال في طوخ

صف واحد.. مؤتمر اتحاد القبائل العربية

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن انضمام قوات إضافية لعملية رفح

عاجل| أول استقالة علنية لمسئولة أمريكية يهودية احتجاجًا على دعم بايدن إسرائيل

"إسرائيل تنزف".. خسائر يومية كبيرة بـ "حرب الشمال الثانية" في غزة