تراجع جديد في أسعار البن.. وأصحاب المحال يكشفون الأسباب

شهدت أسعار البن خلال الأيام القليلة الماضية تراجعا جديدا بنسبة وصلت لـ30%، لينخفض سعر البن بنحو 100 جنيه للكيلو، ليصل سعر البن السادة إلى 330 جنيه، بينما سجل سعر المحوج 440 جنيه، وسعر البن الجولد 490 جنيه، بحسب الأسعار المعلنة من شعبة البن في الغرفة التجارية.

انخفاض أسعار البن

ورصدت "الدستور" أسعار البن داخل المحال وأسباب الانخفاض الجديد وسعرها على مدار الأيام القليلة الماضية، حيث سجل سعر كيلو البن السادة 330 جنيها في الأسواق، أما البن المحوج 440 جنيه في الأسواق، سعر كيلو البن السادة الجولد 490 جنيه في الأسواق، سعر كيلو البن المحوج الجولد 540 جنيه في، سعر كيلو البن المحوج الدوبل 580 جنيه، سعر كيلو البن البرازيلي السادة 700 جنيه، سعر كيلو البن البرازيلي السادة 700 جنيها، سعر كيلو البن البرازيلي المحوج المحوج 740 جنيها.

أسعار البن في الأسواق

سجل أيضا سعر كيلو البن الحبشي السادة 700 جنيه، سعر كيلو البن الحبشي المحوج 740 جنيهًا، سعر كيلو البن اليمني السادة 980 جنيهًا، سعر كيلو البن العربي المحوج 840 جنيها.

أسباب تراجع سعر البن في الأسواق

وأجمع عدد من أصحاب محال البن أن سبب تراجع أسعار البن كأي سلعة في السوق خلال الفترة الماضية، خاصة وأن العديد من المواطنين شنوا مختلف حملات المقاطعة على العديد من السلع التي يرتفع سعرها في السوق دون مبرر وهو ما نتج عنه وفرة في المعروض وقلة في البيع والشراء، وبالتالي تراجعت الأسعار بشكل كبير بعد القفزة الكبيرة التي كانت قد شهدتها أسعار البن بمختلف أنواعه وأصنافه في كافة المحال والأسواق المتخصصة في بيع البن.