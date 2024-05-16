الخميس 16 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرئيس السيسى ورشاد العليمى يبحثان التطورات الراهنة بمنطقتى البحر الأحمر وخليج عدن

الرئيس السيسي ورشاد
الرئيس السيسي ورشاد العليمي

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، على هامش أعمال القمة العربية في البحرين.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أكد تمسك مصر بوحدة واستقرار اليمن، مع دعم كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية لحل الأزمة في اليمن سياسيًا، وتأكيد موقف مصر الثابت الداعم للشرعية، ممثلة في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية الشرعية، وهو ما ثمنه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مشيدًا بالدعم الذي تلقاه بلاده من مصر على المستويات السياسية والإنسانية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الجانبين حرصا على التشاور بشأن التطورات الراهنة بمنطقتي البحر الأحمر وخليج عدن، حيث أكدا ضرورة تكثيف جهود حلحلة أزمة قطاع غزة، ومن ثم خفض حجم التوترات الراهنة، بما ينعكس على الوضع في البحر الأحمر، وشددا على أهمية تعزيز التعاون بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر باعتبارها صاحبة المصلحة الرئيسية في استقرار الإقليم وسلامة الملاحة البحرية في هذا الممر الاستراتيجي الهام.

السيسي

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