الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط أقراص ومواد مخدرة وأسلحة بـ284 مليون جنيه فى مطروح

صورة المخدرات والأسلحة
صورة المخدرات والأسلحة

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط بؤرة إجرامية شديدة الخطورة تضم عنصرين إجراميين تخصص نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، مُتخذين من دائرة قسم شرطة برانى بمطروح وكرًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما "كمية لمخدر الحشيش وزنت 129٫500 كيلو جرام- 2٫250 مليون قرص مخدر لعقار (الترامادول)- 1٫800 مليون قرص مخدر لعقار (الكبتاجون)- (آر بى جى)- 2 رشاش متعدد- 5 بنادق آلية- بندقية رصاص- 5 بنادق خرطوش- 3 طبنجات- 28 خزينة متنوعة- كمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة"، وتُقدَّر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة (284 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مخدر الحشيش الترامادول الكبتاجون بنادق آلية – قسم شرطة برانى الاجرامي

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