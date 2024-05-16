رئيس جيبوتى يطالب بموقف عربى حازم إزاء الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى

طالب رئيس جيبوتي إسماعيل عمر، بضرورة اتخاذ موقف عربي حازم إزاء حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

وقال رئيس جيبوتي، خلال كلمته في الدورة الـ33 من القمة العربية: إنه "يجب وقف إطلاق النار في غزة بشكل آمن ومستدام، ونشدد على رفضنا التهجير القسري للفلسطينيين"، متابعًا: "الكيان الصهيوني يرتكب أبشع الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، وعلى عاتقنا مسئولية كبيرة لوقف حرب الإبادة الجماعية ودعم حصول الفلسطينيين على جميع حقوقهم".

انطلقت، اليوم الخميس، أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين، في العاصمة البحرينية المنامة، لمناقشة صياغة موقف عربي موحد تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني مع استمرار الحرب على قطاع غزة أكثر من 7 أشهر، فضلًا عن العديد من الملفات.

ويتضمن مشروع جدول الأعمال المطروح على مائدة مباحثات الزعماء العرب، عددًا من البنود الرئيسية التى تتناول مختلف القضايا المتعلقة بالعمل العربى المشترك فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والأمنية، ومجالات التعاون العربى مع التجمعات الدولية والإقليمية.

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، مملكة البحرين للمشاركة في القمة، في إطار حرص مصر على التنسيق مع الأشقاء العرب وتوحيد المواقف والصف، في ضوء المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة العربية، والتحديات الكبيرة التي تواجهها على مختلف المستويات.