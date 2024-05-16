أبومازن: أولويتنا الأولى هى الضغط الفورى للعدوان الإسرائيلى حقنًا لدماء أبنائنا

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس "أبومازن"، إننا لا نريد تكرار مأساة تهجير الفلسطينيين مرة أخرى.

وأشاد، خلال كلمته في الدورة الـ33 من القمة العربية، بالدول التي اعترفت مؤخرًا بالدولة الفلسطينية، لافتًا إلى أن أولويتنا الأولى هي الضغط الفوري للعدوان الإسرائيلي حقنًا لدماء أبنائنا.

لا بد من مطالبة الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل للإفراج عن أموالنا

وأوضح أنه "لا بد من مطالبة الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل للإفراج عن أموالنا، لأن ذلك يضع الحكومة في وضع حرج للغاية، ولقد شكلنا قبل أسابيع حكومة جديدة لكن لم تحصل على أي دعم مالي عالمي كما كان متوقعًا".