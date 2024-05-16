ولى العهد السعودى: المملكة تدعم الجهود الرامية لمعالجة الأوضاع الإنسانية فى غزة

أكد ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال كلمته في القمة العربية الـ33، أن المملكة تدعم الجهود الرامية لمعالجة الأوضاع الإنسانية في غزة.

وقال: أولينا اهتمامًا بالغًا بالقضايا العربية لا سيما القضية الفلسطينية، ويجب إيجاد حل عادل لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وطالب ولي العهد السعودي، المجتمع الدولي بدعم جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، داعيًا إلى حل جميع النزاعات في المنطقة بالطرق السلمية.

وانطلقت اليوم الخميس في العاصمة البحرينية المنامة أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين، لمناقشة صياغة موقف عربي موحد تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني مع استمرار الحرب على قطاع غزة أكثر من 7 أشهر، كما ستبحث القمة العديد من الملفات.