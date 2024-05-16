محمد الباز: مصر ترى ضرورة الحل السياسى للصراع فى غزة

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن مصر طوال الوقت تصيغ المشهد فيما يخص الأوضاع في غزة، وتقول ماذا يجب أن يحدث من أجل حل تلك الأزمة؟.

وأضاف "الباز" خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم"، اليوم الخميس: إن "هناك ثوابت مصرية نتحدث عنها طوال الوقت، على سبيل المثال أن مصر ترى أن الحل لا بد أن يكون في النهاية حلًا سياسيًا؛ لأنه لا يوجد حل عسكري دائم".

وتابع "حرب أكتوبر كانت من أجل الوصول إلى طاولة التفاوض"، موضحًا أن "مصر عندما تقول إن الحل السياسي هو الأفضل لأنها ترى أن الحل العسكري لن يكون مفيدًا حتى النهاية".