الخميس 16 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس متهمين بطعن شخص في مشاجرة بمدينة بدر

متهم
متهم

قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم الخميس، حبس 3 مواطنين أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛  بسبب طعن شخص بسلاح أبيض في مشاجرة نشبت بينهم بمدينة بدر، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغ بنشوب مشاجرة في مدينة بدر، فانتقل رجال المباحث إلى المكان وتبيَّن نشوب مشاجرة بسبب خلافات سابقة بين عامل وشخصين مقيمين بمحافظة بني سويف، وأن تلك الخلافات تعود لعامين سابقين هرب خلالها العامل إلى مدينة بدر، وعندما علم الشخصان بمكان وجوده توجها له وبحوزتهما سلاح ناري وأطلق أحدهما طلقتين بينما طعنه الآخر.

تم القبض على المتهمين في الواقعة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

مشاجرة محافظة بني سويف بدر سلاح نارى نيابة الشروق وبدر

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ضبط 3 متهمين في مشاجرة بأسلحة نارية وبيضاء بمدينة بدر

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