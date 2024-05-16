الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمد الباز: الرؤية المصرية واقعية وعملية جدًا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الرؤية المصرية رؤية واقعية وعملية جدًا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والصراع الدائر في قطاع غزة.

وأضاف "الباز" خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم" أن مصر هي الأقرب فعليًا على الأرض من هذه الأزمة، وبالتالي لديها المعلومات والصورة الكاملة لأسباب تعقد الموقف وأيضًا لديها الصورة الكاملة للحل خصوصًا أننا في حالة من التصعيد الدبلوماسي والسياسي بين مصر وإسرائيل خلال الأيام الماضية.

وتابع: "مصر لديها موقف بعدما حذرت من عملية رفح، موقف مصر السياسي والدبلوماسي يوصف بالعنيف جدًا فيما يتعلق بإسرائيل، ووصل إلى درجة التهديد وتخفيض التمثيل الدبلوماسي لمصر في إسرائيل، ورفض أي تنسيق من أي نوع فيما يتعلق بالمعبر ودخول المساعدات، بالإضافة إلى انضمام مصر لجنوب إفريقيا في الدعوى أمام محكمة العدل الدولية".

محمد الباز مصر القضية الفلسطينية غزة الصراع في غزة مش حسبة برمة

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