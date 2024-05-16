الأشقر: الرئيس السيسي من أوائل الزعماء العرب الذين وصلوا للمشاركة بقمة المنامة

قال أحمد الأشقر، مدير الأخبار في اتحاد إذاعات الدول العربية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي من أوائل الزعماء العرب الذين وصلوا إلى البحرين للمشاركة في القمة العربية الثالثة والثلاثين بالبحرين.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي محمد عبدالله عبر القناة الأولى، على هامش قمة المنامة المنعقدة في البحرين، أن الآمال المنعقدة على القمة كبيرة والجماهير العربية تتطلع إلى ما تمخض عن نقاشات اليوم، وكما نعلم جميعا، سيكون هناك في ختام أعمال اليوم مؤتمر صحفي للأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد أبو الغيط ووزير الخارجية البحريني.

وأكد أن الموضوعات دسمة والعناوين كبيرة، نحن كصحفيين نترقب أن تلبي هذه القرارات التي ستصدر وتتمخض عن هذه القمة في دورتها الثالثة والثلاثين كل تطلعات المواطن العربي، لاسيما الأوضاع في فلسطين والسودان وليبيا وباقي البلدان العربية.

وكان وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأربعاء، إلى مملكة البحرين للمشاركة في الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي تُعقد بمدينة المنامة.

والتقى الرئيس السيسي فى العاصمة البحرينية "المنامة" العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ33 لمجلس جامعة الدول العربية، التي تبدأ أعمالها غدا الخميس، على مستوى القمة.