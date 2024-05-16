الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأشقر: الرئيس السيسي من أوائل الزعماء العرب الذين وصلوا للمشاركة بقمة المنامة

أحمد الأشقر مدير
أحمد الأشقر مدير الأخبار في اتحاد إذاعات الدول العربية

قال أحمد الأشقر، مدير الأخبار في اتحاد إذاعات الدول العربية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي من أوائل الزعماء العرب الذين وصلوا إلى البحرين للمشاركة في القمة العربية الثالثة والثلاثين بالبحرين.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي محمد عبدالله عبر القناة الأولى، على هامش قمة المنامة المنعقدة في البحرين، أن الآمال المنعقدة على القمة كبيرة والجماهير العربية تتطلع إلى ما تمخض عن نقاشات اليوم، وكما نعلم جميعا، سيكون هناك في ختام أعمال اليوم مؤتمر صحفي للأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد أبو الغيط ووزير الخارجية البحريني.

وأكد أن الموضوعات دسمة والعناوين كبيرة، نحن كصحفيين نترقب أن تلبي هذه القرارات التي ستصدر وتتمخض عن هذه القمة في دورتها الثالثة والثلاثين كل تطلعات المواطن العربي، لاسيما الأوضاع في فلسطين والسودان وليبيا وباقي البلدان العربية.

وكان وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأربعاء، إلى مملكة البحرين للمشاركة في الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي تُعقد بمدينة المنامة.

والتقى الرئيس السيسي فى العاصمة البحرينية "المنامة" العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ33 لمجلس جامعة الدول العربية، التي تبدأ أعمالها غدا الخميس، على مستوى القمة.

السيسي الدول العربية

مواد متعلقة

قمة المنامة.. هل تنجح القمة العربية فى التأثير على القضية الفلسطينية؟

خبير علاقات دولية: القمة العربية بالبحرين تمثل أهمية كبيرة من حيث المكان والتوقيت

المركز المصرى: خطابات الرئيس بالقمم العربية تؤكد أهمية الحفاظ على الأمن القومى العربى

الأكثر قراءة

عاجل| 53 ألف مشجع لمباراة الأهلى والترجى فى استاد القاهرة

جمع عار ومفرد عقد.. إجابة أسئلة اللغة العربية للشهادة الإعدادية 2024 المحيرة

أسئلة "تحير" طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة اليوم.. ما معنى "ذيوع"؟

تكليف ممتاز شاهين رئيسًا للهيئة العام للخدمات البيطرية

مش قادرة تصرف عليه.. التحقيق فى اتهام أم بإلقاء ابنها فى الشارع بالجيزة

عطل فى الخط الثانى لمترو الأنفاق.. وتشغيله بسرعات أقل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

إلى كل فتاة: السيارة فيها مُتحرش

منى رجب

أهمية أن نتكاتف لحماية الوطن

أميرة ملش

٧٦ سنة نكبة

ماجد حبته

إنهم يستعمون العالم!

أميرة عبدالكريم

صاحب مفتاح الجنة حكاية نعيشها فى كل مكان وزمان

مدحت بشاى

الثراء المعرفى لتأمين الاندماج الوطنى

إبراهيم داود

صورة طه حسين

ماجد حبته

ذكرى النكبة القديمة!

صور

إنجاز جديد يضاف.. افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

بهجة حصاد البرتقال في طوخ

صف واحد.. موتمر اتحاد القبائل العربية

محطة تل أبيب

المزيد

الولايات المتحدة تكمل إنشاء رصيف عائم لتوصيل المساعدات إلى غزة

اليوم 223 للعدوان.. القصف الإسرائيلى متواصل بكل مناطق غزة وتوقف معظم المستشفيات

"الجارديان": تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلى تعكس الإحباط من سياسة نتنياهو