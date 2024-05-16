الخميس 16 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المشدد 15 سنة لعامل متهم بالاتجار في المخدرات بقنا

صورة أرشيفية لمتهم
صورة أرشيفية لمتهم

قضت  محكمة جنايات قنا، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 15 عاما بتهمة الاتجار في الحشيش بدائرة مركز شرطة قنا.

صدر الحكم برئاسة المستشار تامر أحمد رضا، وعضوية المستشارين محمد عمر عبدالجواد، وأمانة سر صلاح فراج.

تعود أحداث القضية إلى شهر يناير من عام 2024 عندما وجهت جهات التحقيق، لعامل تهمة الاتجار في المواد المخدرة.

وكشفت التحقيقات أن قوة أمنية من مركز شرطة قنا، تمكنت من ضبط المتهم وبحوزته 10 قطع من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار، وسلاح أبيض كتر بقرية الأشراف الغربية التابعة لمركز قنا.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي قررت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتي قضت بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة نصف مليون جنيه.

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