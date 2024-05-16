المركز المصرى للدراسات: الدولة تحرص على إقامة علاقات عربية مع أشقائها

قالت رحمة حسن، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن الدولة تحرص على إقامة علاقات عربية وتنسيق وتعاون دائم بين مصر وأشقائها العرب سواء على المستوى الثنائي أو على مستوى حضور القمم المختلفة، وحرص الرئيس السيسي منذ توليه القيادة على حضور كل أعمال القمم العربية المختلفة، وما تخللها من قمم استثنائية كما كان في قمة الرياض الطارئة في 2019، والقمة العربية الإسلامية الاستثنائية في العام الماضي.

وأضافت "حسن"، خلال مداخلة على فضائية "إكسترا نيوز"، أن كل هذه الأمور تؤكد على تطبيق رؤية الدولة في التعامل مع مختلف القضايا المشتركة التي تتشابك في المصالح بين أبناء والدول العربية المختلفة، كما أن خطابات الرئيس السيسي خلال مشاركاته المختلفة في أعمال القمم العربية تؤكد أهمية الحفاظ على الأمن القومي العربي والتكامل العربي على المستويين السياسي والاقتصادي.

وأشارت إلى أن ذلك يحدث من خلال التنسيق بين الدول العربية المختلفة، للوصول إلى حلول تتعلق بثلاث رؤى مختلفة لمصر تتعلق بأهمية الحفاظ على مفهوم الدول الوطنية، والقضاء على الإرهاب والمهددات للوصول لهذا المفهوم، والحفاظ على مؤسسات الدول الوطنية، ومنع التدخلات الأجنبية.