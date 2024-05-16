طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يؤدون الامتحان فى اللغة العربية والتربية الدينية

تنطلق اختبارات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، اليوم الخميس.

ويؤدى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

وأشار أيمن موسي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إلى أن المديرية تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير وانتظام أعمال الامتحانات، حيث تم الانتهاء من كل الاستعدادات اللازمة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني (نهاية العام) للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ م، والتى تنطلق اليوم، وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٥/٢٢.



ولفت مدير المديرية إلى أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لوضع خطة لتأمين المدارس وأوراق الأسئلة والإجابة والمبانى التعليمية؛ لتوفير الجو الأمن لأبنائنا الطلاب أثناء سير الامتحانات، كذلك التنسيق مع رؤساء الأحياء للعمل على نظافة المدارس والأماكن المحيطة بها بشكل يومى وإزالة كل الإشغالات.



وشدد موسي على عدم منع أي طالب من أداء الامتحان.

وصرح مدير المديرية بأن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية ٢٠٠١١٩ طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات في ١٢٢٣ لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الـ٣٥.

حظر استخدام الهواتف المحمولة

كما شدد على حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على الكاميرات الموجودة باللجان والسماح بتشغيل المراوح الجانبية الموجودة باللجان مع الحفاظ على التهوية الطبيعية، مع تواجد طبيب دائم باللجنة.

ونوه "موسى" بأن المديرية شكلت غرف عمليات لجميع الإدارت التعليمية الـ٣٥ متواصلة على مدار اللحظة.

كما وجّه مدير المديرية مديرى عموم الإدارات التعليمية بمتابعة الامتحانات على مستوى جميع اللجان كل فى نطاق إدارته، والعمل على تذليل كل المعوقات التي تواجه العملية الامتحانية، والتأكيد على رؤساء اللجان ضبط النفس وحسن التعامل مع أولياء الأمور والمعلمين، والالتزام بالقواعد والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.