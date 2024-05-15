الأربعاء 15 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

"محمود بقشيش فنانًا وناقدًا وإنسانًا" بجمعية محبي الفنون الجميلة.. غدًا

محمود بقشيش
محمود بقشيش

تعقد جمعية محبي الفنون الجميلة، ندوة بعنوان "محمود بقشيش فنانًا وناقدًا وإنسانًا"، غدًا الخميس في تمام السابعة مساءً.

يُشارك في الندوة كل من أسامة عرابي، سامي البلشي، ماجد يوسف، ويديرها الناقد الكبير محمد نوار.

محمود بقشيش في سطور

حصل محمود بقشيش على بكالوريوس الفنون الجميلة، قسم التصوير، بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف من جامعة القاهرة عام 1963.

حياته الفنية

شارك في الحركة التشكيلية منذ 1962، وبدأ حياته مصممًا وفنانًا في مجلة سنابل في كفر الشيخ، وقدم في بداياته مجموعة قصصية عام 1961 "الموجة".

كان بقشيش من هواة الرسم بالخامات الفقيرة، كما سماها، حيث كان يميل إلى استخدام القلم الرصاص، واستخدم أيضا الألوان المائية والزيتية.

أقام بقشيش أول معارضه الفردية عام 1979 قاعة باب اللوق، وفي العام ذاته أصدر كراسة أدبية بعنوان آفاق 79، وكانت لا تزيد على عشر صفحات، عمل على تحريرها ونشر فيها قصصًا قصيرة لكتاب جدد وقتها.

من لوحات محمود بقشيش

 معارض فردية وشارك في معارض جماعية محلية ودولية،شغل بقشيش مراكز ثقافية عدة وكتب مقالات ودراسات كثيرة في مجال النقد الفني نشرت في العديد من المجلات والصحف المصرية والعربية من بينها: الهلال، إبداع، أدب ونقد، الثقافة الجديدة، مجلة المجلة، الصدى، اليوم، الموقف العربي، فكر وفن، الدوحة، الشرق الاوسط، القاهرة، كما حصل على منحة من الحكومة الفرنسية، وكذلك على منح التفرغ المصرية تقديرًا لموهبته.

عين بقشيش عام 1993 عضوًا في لجنة التحكيم بترينالي مصر الدولي الأول لفن الجرافيك، واشترك فى تحكيم عدد من دورات صالون الشباب، قد سبق له أن كان قوميسيرًا في الأسبوع الثقافي الأول بعُمان عام 1989.

من مؤلفاته

الموجة (مجموعة قصصية محمود بقشيش وسيد سعيد)،  البحث عن ملامح قومية (رحلة في أعمال 14 فنانًا مصريًّا ،النحت المصري الحديث، الروحانية في الفن، أطلال النور ومدائنه (سيرة تشكيلية) ، نقد وإبداع، من رواد التصوير بالإسكندرية (جورج صباغ)، تجليات في نقد الفنون التشكيلية، التشكيل المصري بين الثابت والمتغير، تمرد على الثوابت: بحثًا عن جمالية مغايرة، نبض الرمز وصوت الاحتجاج، وغيرها من الأعمال.

الجوائز

حصل الفنان الراحل على العديد من الجوائز؛ من أبرزها:"جائزة صالون الربيع الثانية عام 1968، مسابقة صالون جمعية محبي الفنون الجميلة 1969، جائزة الطلائع 1969، جائزة استحقاق في المعرض العام 1986، جائزة الطلائع التشجيعية في الرسم 1987، مسابقة الصحراء 1987، جائزة الدولة في الرسم1987، جائزة الاستحقاق بينالي الإسكندرية 1989، جائزة التحكيم بينالي القاهرة الرابع في الرسم 1992.

مؤلفات عنه

كتب عنه بعد رحيله الفنان والناقد المكبير عز الدين نجيب كتابًا نشر عام 2007 باسم "محمود بقشيش: فنان وعصر".

جمعية محبى الفنون الجميلة محمود بقشيش أسامة عرابي ماجد يوسف محمد نوار سامي البلشي

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