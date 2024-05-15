الغجرية.. قصة أجاثا كريستى عن النبؤات وعوالم الغجر

من روائع الأدب العالمى..

الغجرية.

هى واحدة من القصص الغرائبية للكاتبة الإنجليزية الشهيرة أجاثا كريستى التى لم تتناول عوالم الغجر من منظور تقليدى يحكى عن ترحال الغجر وحياتهم الصعبة والبون الواسع بينهم وبين أهل المدن أو من هم ليسوا من الغجر، بل تطرقت أجاثا كريستى إلى فكرة التنبوء بالمستقبل من خلال تلك المرأة الغجرية التى ترى ما لا يراه غيرها. لقد اشتهر الغجر فى البلدان العربية بدرب الودع وقراءة الطالع هكذا تطرق الكتاب إلى عالم الغجر لكن غجرية أجاثا كريستى لم تكن كذلك بل كانت امرأة عادية لا توشوش ودعا. وكأن أجاثا كريستى أرادت من قصتها الغرائبية أن تقول فى هذا العالم الذى نحياه هناك حياة أخرى لا يعرفها جل الأحياء.

تفاصيل القصة

تبدأ القصة بحوار بين الصديقين ماكفر لين وديكى.

قال ديكى لصديقه منذ الصغر وأنا أحلم بامرأة غجرية جميلة تضع حول رقبتها منديلا أحمر. وكان هذا الحلم يستفذنى لأننى لم أكن قد رأيت غجرية فى حياتى حتى جئت إليكم منذ أسبوعين. وفى اليوم الثانى من قدومى ساقتنى قدماى إلى الغابة فرأيت نفس المرأة فكدت أجن وتسمرت فى مكانى وأنا فوق قنطرة المياة فقالت لى: لو كنت مكانك ماسلكت هذا الطريق. ثم انصرفت ولما استدرت سقطت من فوق القنطرة فكدت أغرق .

وفى اليوم الثانى ذهبت إلى بيت راشيل فوجدتها هناك فسألت عن اسمها قالوا لى اسمها السيدة السيدة هاورث ولما خرجت إلى الحديقة خرجت خلفها لأسالها عن سبب مجيئها فى الحلم فنادتنى راشيل فقالت لى هاوورث: لو كنت مكانك ما دخلت. فاستغربت ولم أصغ لنصحها ثم دخلت وخطبت راشيل وبعد أسبوع فسخت خطبتها لأننى علمت أنها لا تناسبنى، وبالأمس دخلت المستشفى لاجراء فحوصات طبية على ساقى فقال لى الطبيب عملية بسيطة لكنى رأيت هاوورث فى زى ممرضه تقول لى:لو كنت مكانك ما أجريت العملية. فما رأيك يا ماكفرين هل أجري العملية أم أمتثل لأمر الغجرية. قال ماكفرلين: كل ذلك هراء عليك بإجراء العملية.

النهاية

تنتقل بنا أجاثا كريستى إلى مشهد وقوف ماكفرلين أمام الغجرية التى قالت لزوجها المسن سنذهب إلى الغابة أنا والضيف وهناك قال لها إن ديكى قد مات. وسألها عدة أسىئلة هل تستطيعين التنبؤ بالمستقبل؟ فأخبرته أنها تشعر بالقادم إن كان سيئا. ثم قالت له حين رأيت زوجى قلت لماذا تزوجته وهى شابة جميلة بينما هو طاعن فى السن أليس كذلك ؟ قال ماكفرلين نعم. فقالت أريد أن أنقذه. فلم يفهم معنى كلامها كما أنها لم تسترسل وقالت له أنت تملك موهبة التنبؤ. وحين هم بالانصراف قال لها سٱتى إليك غدا. فقالت: كنت أظن أننا لن نلتقى غدا. ولما عاد فى الغد عرف أنها ماتت.