أحمد الطاهرى: غزة صاحب الأولوية الكبرى فى القمة العربية.. ومبادرة لعقد مؤتمر دولى

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة، إن هناك إجماعًا في عدد من المسائل العربية بشكل واضح وصريح في القمة العربية في البحرين.

وأضاف "الطاهري" عبر قناة "إكسترا نيوز" أن ملف غزة صاحب الأولوية الكبرى في القمة العربية، مشيرًا إلى أن هناك مبادرة تقدمت بها البحرين بمطلب لعقد مؤتمر دولي للقضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تقدم بها وزير خارجية البحرين ويُنتظر اعتمادها من القمة، مؤكدًا أن وقف إطلاق النار أولوية أولى لهذه القمة.

وتابع: "تصوير وتحديد الجرائم القانونية الإسرائيلية أصبح واضحًا في عدد من التوصيفات التي استخدمت في كلمات وزراء الخارجية العرب، وهذا يأتي بالتزامن مع توجه مصر نحو محكمة العدل الدولية".

وأكد أن هناك تركيزًا على مصطلح الإبادة الجماعية، موضحًا أن جريمة الإبادة الجماعية لها أركان في القانون الدولي الإنساني، متابعًا: "وبالتالي إصرار الخطاب العربي على تحديد هذه الجريمة المكتملة الأركان يشير بدعم التوجه المصري نحو محكمة العدل الدولية".