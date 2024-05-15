الأربعاء 15 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خبير شؤون إسرائيلية: نتنياهو يضرب بالمبادرة العربية للسلام عرض الحائط

نتنياهو
نتنياهو

علّق د.حسين الديب خبير الشؤون الإسرائيلية، على تصريح بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بأن الحكومة رفضت بالإجماع قرار الأمم المتحدة المضي قدما في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأنه لن يسمح بإقامة دولة فلسطينية.

وقال الديب، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، إن هذا التصريح جزء من العقيدة الأيديولوجية المتجذرة في الفكر الصهيوني وقادة الاحتلال الصهيوني وعلى رأسهم نتنياهو، مشيرًا إلى أنه منذ شهرين كان هناك تصويت داخل الكنسيت الإسرائيلي وهذا التصويت حصل على موافقة 99 عضوا من أصل 120 لرفض قيام دولة فلسطينية.

وأكد، أن نتنياهو يرسل رسالة للمجتمع الدولي والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي وجاممة الدول العربية التي ستجتمع غدًا، حيث أن المعلن من الدول العربية والمبادرة العربية للسلام نتنياهو يضرب بها عرض الحائط ولا يعرف إلا لغة واحدة وهي القتل والتدمير.

 

القاهرة الإخبارية نتنياهو الامم المتحدة دولة فلسطينة الاعتراف بالدولة الفلسطينية الفكر الصهيوني

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: الاحتلال يستهدف تجمعًا للمواطنين بمدينة غزة

الرئيس السيسى يصل إلى المنامة للمشاركة فى القمة العربية

أستاذ علاقات دولية: تخاذل أمريكا يُضيع مجهود المجتمع الدولي

القاهرة الإخبارية: شهيد وجرحى جراء استهداف الاحتلال عددًا من النازحين وسط جباليا

القاهرة الإخبارية تعرض لقطات من محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا

الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 5 مجازر فى غزة خلال 24 ساعة

ملك الأردن يحذر من العواقب الخطيرة للعملية الإسرائيلية فى رفح الفلسطينية

جانتس: إسرائيل بحاجة إلى جنود وليس إلى مناورات سياسية تمزق الشعب

الأكثر قراءة

جمع عار ومفرد عقد.. إجابة أسئلة اللغة العربية للشهادة الإعدادية 2024 المحيرة

عاجل| الجارديان: خلافات "أمريكية - إسرائيلية" حول مستقبل غزة بعد الحرب

تعليق صادم من "عصام صاصا" على واقعة دهسه أحد المواطنين

بعد تفاقم الخلاف بشأن المعبر.. مخاوف إسرائيلية من اتخاذ مصر خطوات تصعيدية جديدة

بعد سائق أوبر.. ضحية جديدة لسائقي "تطبيقات التوصيل" في التجمع

الحبس عامين للمتهم بابتزاز فتاة عبر تطبيق "واتساب"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الثراء المعرفى لتأمين الاندماج الوطنى

إبراهيم داود

صورة طه حسين

ماجد حبته

ذكرى النكبة القديمة!

محمد عبيد المهيري

قمة المنامة: الاجتماع الفاصل لحماية المنطقة العربية

عبد الرحيم طايع

لماذا نحتفظ بالكراكيب؟!

جلال حمام

الرئيس الأمريكى فى ورطة

علي سعدة

للدين رب يحميه

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

صور

موسم حصاد البرتقال في طوخ

موتمر اتحاد القبائل العربية

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: كثفنا عملياتنا في مخيم جباليا للاجئين وشرق رفح

وسط توترات رفح.. الولايات المتحدة تقدم حزمة أسلحة لإسرائيل بقيمة مليار دولار

اليوم 222 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته العشوائية على كامل قطاع غزة