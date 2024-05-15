خبير شؤون إسرائيلية: نتنياهو يضرب بالمبادرة العربية للسلام عرض الحائط

علّق د.حسين الديب خبير الشؤون الإسرائيلية، على تصريح بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بأن الحكومة رفضت بالإجماع قرار الأمم المتحدة المضي قدما في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأنه لن يسمح بإقامة دولة فلسطينية.

وقال الديب، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، إن هذا التصريح جزء من العقيدة الأيديولوجية المتجذرة في الفكر الصهيوني وقادة الاحتلال الصهيوني وعلى رأسهم نتنياهو، مشيرًا إلى أنه منذ شهرين كان هناك تصويت داخل الكنسيت الإسرائيلي وهذا التصويت حصل على موافقة 99 عضوا من أصل 120 لرفض قيام دولة فلسطينية.

وأكد، أن نتنياهو يرسل رسالة للمجتمع الدولي والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي وجاممة الدول العربية التي ستجتمع غدًا، حيث أن المعلن من الدول العربية والمبادرة العربية للسلام نتنياهو يضرب بها عرض الحائط ولا يعرف إلا لغة واحدة وهي القتل والتدمير.