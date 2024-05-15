قائمة المتاحف الأثرية المتاحة للزيارة بالمجان يوم السبت المقبل

تستقبل المتاحف المصرية يوم السبت المقبل زوارها بشكل مجاني في اليوم العالمي للمتاحف والذي يوافق 18 من شهر مايو الجاري حيث يتساءل البعض عن المتاحف المتاحة للزيارة بالمجان.

المتاحف المتاحة للزيارة بالمجان

ويفتح جميع المتاحف الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار في جمهورية مصر العربية أبوابها بشكل مجاني في هذا اليوم لاستقبال الزوّار المصريين.

المتحف المصري:

يضم أكبر مجموعة من الآثار المصرية القديمة في العالم فضلا عن قاعة المومياوات الملكية في العصر الفرعوني.

متحف الفن الإسلامي:

يعرض مجموعة واسعة من القطع الأثرية الإسلامية من جميع أنحاء العالم، من العصر الأموي إلى العصر العثماني.

المتحف القبطي:

يضم مجموعة من القطع الأثرية المسيحية المصرية، والتي ترجع إلى قرون بعيدة.

متحف قصر المنيل:

يعرض الآن مجموعة من الفنون والتحف للأمير محمد على.

متحف جاير أندرسون (بيت الكريتلية):

يقع بشارع أحمد بن طولون، يقع متحف جاير أندرسون

متحف المركبات الملكية:

يعرض مجموعة من العربات التي استخدمتها العائلة المالكة المصرية.

متحف الشرطة:

يعرض تاريخ الشرطة المصرية من العصر الفرعوني إلى الوقت الحاضر.

متحف إيمحتب:

يضم مجموعة من الآثار المصرية القديمة، مع التركيز على حياة وعمل الطبيب المصري القديم إيمحتب.

المتحف اليوناني الروماني:

يعرض مجموعة من القطع الأثرية اليونانية والرومانية من مصر.

متحف التحنيط:

يضم مجموعة من الأدوات المستخدمة في التحنيط في عصر الفراعنة مع شرح لعملية التحنيط.

متحف المجوهرات الملكية:

يعرض مجموعة من المجوهرات التي كانت مملوكة للعائلة المالكة المصرية.

متحف مطار القاهرة الدولي مبنى الركاب 3:

متحف مطار القاهرة الدولي مبنى الركاب 2:

متحف الوادي الجديد:

يعرض يضم مجموعات متنوعة من الآثار التي عثر عليها في المناطق الأثرية بالوادي الجديد.

متحف تل بسطا:

يعرض آثار مدينة بسطا القديمة، عاصمة مصر في الأسرة الثالثة عشر.

متحف الأقصر:

يعرض آثار مدينة الأقصر القديمة، بما في ذلك معابد الكرنك والأقصر.

متحف السويس:

يعرض تاريخ وثقافة مدينة السويس، من العصر الفرعوني إلى الوقت الحاضر.

متحف النوبة:

يعرض تاريخ وثقافة الحضارة النوبية.

متحف الإسكندرية القومي:

يعرض آثار مدينة الإسكندرية القديمة وبه قاعات تضم آثار من عصور متنوعة

متحف أسوان:

يعرض آثار مدينة أسوان القديمة.

متحف سوهاج:

يعرض آثار محافظة سوهاج، من العصر الفرعوني إلى العصر الإسلامي.

متحف ملوي:

يعرض آثار مدينة ملوي القديمة، عاصمة مصر في الأسرة الثالثة عشر.

متحف كفر الشيخ:

يعرض آثار محافظة كفر الشيخ، من العصر الفرعوني إلى الوقت الحاضر.

متحف طنطا:

يعرض آثار محافظة الغربية، من العصر الفرعوني إلى الوقت الحاضر.

متحف شرم الشيخ:

يعرض تاريخ وثقافة مدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلى الحياة البحرية في البحر الأحمر.

متحف مطروح:

ويعرض المتحف آثار متنوعة حيث يعد هو الأول من نوعه فى محافظة مطروح، ويضم حوالى 1000 قطعة أثرية من العصور الفرعونية والرومانية والقبطية