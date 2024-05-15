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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضمن "حياة كريمة".. فحص 776 مواطنا في قافلة طبية مجانية بالإسماعيلية

جانب من القافلة
جانب من القافلة

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، القافلة الطبية المجانية بقرية "أبوصوير المحطة"، التابعة لمركز ومدينة أبوصوير، والتي تنظمها مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية، وذلك على مدار يومي الإثنين والثلاثاء ١٣ و١٤ مايو ٢٠٢٤، تنفيذًا لتوجهات الدولة بتوفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية وبناءً على توجيهات اللواء خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.

تفاصيل القافلة الطبية المجانية 

استقبلت القافلة ٧٧٦ حالة ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد بشارة ضرورة تقديم الخدمات الطبية المتكاملة للمواطنين وتسهيل وتيسير الإجراءات لكبار السن وذوي الهمم.

وتفقدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، عيادات القافلة الطبية والبالغ عددها ٩ عيادات تخصصية، حيث شملت عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم الأسرة وجراحة عامة وجراحة مسالك والجلدية والأسنان وعيادة أنف وأذن وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم، وصيدلية تضم ١٠٠ صنف دوائي، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضحت دكتورة بثينة بركات، مديرة القوافل بمديرية الصحة، أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين؛ بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة، مؤكدة أنه تم استقبال ٣٦٦ مواطنًا في اليوم الأول للقافلة الطبية، بينما استقبلت القافلة الطبية في ثاني أيامها ٤١٠ مواطنًا.

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