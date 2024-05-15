"السباعى": إفريقيا تلعب دورًا كبيرًا فى نمو صادرات الصناعات الغذائية المصرية

قال أحمد السباعي، عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن الارتفاع الملحوظ في صادرات الصناعات الغذائية خلال الربع الأول من العام الجاري جاءت مدعوة بالطلب المتزايد علي السلع الأساسية من الزيت والدقيق والمكرونة من العديد من الدول، وفي مقدمتها السودان وفلسطين في ظل الأحداث والنزاعات القائمة في هذه المنطقة.

نمو صادرات الصناعات الغذائية المصرية

وأوضح «السباعي»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن انخفاض قيمة الجنيه ورغبة الشركات في زيادة مواردها الدولارية أسهم بصورة كبيرة في هذا النمو في الصادرات.

وأضاف أن إفريقيا تلعب دورًا كبيرًا في نمو صادرات الصناعات الغذائية المصرية، فضلًا عن الأسواق الجديدة التي داخلتها مصر موخرًا، وحرص مصر على المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة، والبعثات التجارية، وكلها أسهمت فى تحقيق زيادة بالصادرات.

ولفت إلى أن الشركات تأخذ على عاتقها التوسع في حصصها السوقية في الدول التي تصدر لها، كما تبحث باستمرار على عملاء جدد في الدول التي يتمتع بها المنتج المصري بمزايا تفضلية وخاصة منطقة الكوميسا بشرق إفريقيا والدول العربية والتوسع موخرًا في أمريكيا اللاتينية.

وبلغت صادرات الصناعات الغذائية في الربع الأول من عام 2024، 1.6 مليار دولار، محققة نسبة نمو قدرها 31% وقيمة نمو 369 مليون دولار، مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2024، والتي بلغت 1.2 مليار دولار.

صادرات الدقيق والنشاء بقيمة 148 مليون دولار

تصدر القائمة صادرات الدقيق والنشاء بقيمة 148 مليون دولار وبنسبة نمو 130% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023، يليها مركزات المشروبات الغازية بقيمة 140 مليون دولار ومحققة نسبة نمو 2%، الفراولة المجمدة بقيمة 103 ملايين دولار ونسبة نمو 24%، السكر بقيمة 95 مليون دولار ونسبة تراجع 3%.

بينما بلغ صادرات الزيتون المخلل والمصنع بقيمة 78 مليون دولار ونسبة نمو 124%، زيوت طعام بقيمة 78 مليون دولار ونسبة نمو 170%، خضار مجمد بقيمة 70 مليون دولار ونسبة نمو 20%، العصائر بقيمة 59 مليون دولار ونسبة نمو 100%، محضرات من الحبوب وبسكويت بقيمة 64 مليون دولار ونسبة نمو 25%، محضرات خضر بقيمة 54 مليون دولار ونسبة نمو 25%، وذلك وفقًا لتقرير المجلس التصديري للصناعات الغذائية.