الأربعاء 15 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن والأسواق اليوم الأربعاء

الدواجن
الدواجن

ارتفعت أسعار الدواجن داخل السوق المصري وبشكل خاص الدوادن البيضاء كما ارتفعت أسعار البيض  في بورصة الدواجن لليوم الثالث على التوالي اليوم الأربعاء  15 مايو 2024، بسبب ارتفاع اسعار الاعلاف التي تعتمد على الاستراد بشكل مباشر ولمساعدة الملايين من ربات البيوت في تخزين السلع الغذائية الأساسية، على رأسها البروتين الداجني، نرصد لكم  أسعار الطيور بعد الارتفاع الملحوظ بالبورصة إذ وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء لنحو 81جنيهًا من المزارع ويصل للمستهلك بنحو91 جنيها. 

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاربعاء في بورصة الدواجن

نعرض للقراء أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم الاربعاء 15 مايو 2024 والتي جاءت كما يلي:-

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن 81 جنيهًا للكيلو، وتصل للمستهلك في الأسواق بـ91جينهًا.

وبلغ سعر كيلو الفراخ البلدي الاربعاء 15  مايو 2024 في بورصة الدواجن ما بين 105لـ110 جنيها وتصل للمستهلك بـ115 جينهًا.

سعر كيلو الساسو الاربعاء 15   مايو 2024 في بورصة الدواجن 96جنيها لتصل للمستهلك في الأسواق بـ106 جنيها.

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 15-5-2024 فى بورصة الدواجن

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سعر طبق البيض اليوم الاربعاء 15 يونيو 2024

وناهز سعر طبق البيض البلدي اليوم الاربعاء 15  مايو 2024 في بورصة الدواجن 135 جنيها ويصل للمستهلك و145 جنيها.

وجاء  سعر طبق البيض الأبيض اليوم الاربعاء 15  مايو 2024 في بورصة الدواجن 125 جنيها ويصل للمستهلك الي 130 جنيها.

وحقق سعر طبق البيض الأحمر اليوم  الاربعاء 15 مايو 2024 في بورصة الدواجن 129 جنيها ويصل للمستهلك الي 135 جنيها.

أسعار البانيه اليوم 

وسجل سعر البانيه اليوم الاربعاء 15 مايو 230وتصل للمستهلك 250 جنيهات.

أسعار الأوراك اليوم 

ووصل سعر  "الأوراك" اليوم الاربعاء 15  مايو 90 جنيها وتصل إلى المستهلك 100 جنيهات.

وحل سعر "الصدور" اليوم الاربعاء 15 مايو  120 جنيها وتصل المستهلك 130 جنيها.

وسجل  أسعار "الأجنحة" اليوم الاربعاء15 مايو بـ55 جنيها وتصل المستهلك 60 جنيها.

وقدر سعر  "الهياكل" اليوم الاربعاء15  مايو بـ35 جنيها وتصل إلى المستهلك 40 جنيها.

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