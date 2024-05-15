الأربعاء 15 مايو 2024
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سياسي

طلب إحاطة لإنشاء طريق لعزبة الوهيبة بمركز كفر البطيخ في دمياط

النائبة إيفلين متى
النائبة إيفلين متى

تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لديوان محافظة دمياط بشأن إنشاء طريق لعزبة الوهيبة -  مركز كفر البطيخ، وتغطية  ترعة صرف بطول ٧٠٠ /٨٠٠ م.

وأشارت "متى" في بيان صحفي لها، اليوم الأربعاء، إلى أن هناك صعوبة في الفترة الحالية في وصول سيارات الإسعاف والمطافي وعربات دفن الموتى إلى أهالى عزبة الوهيبة نظرًا لعدم وجود طريق لديهم.

طلب إحاطة للحكومة 

وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن عدم وصول سيارات الإسعاف والمطافي وعربات دفن الموتي إلى أهالى عزبة الوهيبة نظرًا لعدم وجود طريق لديهم، يتسبب في إهدار أرواح عند نشوب الحرائق أو عند الإحتياج إلى سيارات إسعاف.

وأوضحت أن أهالي عزبة الوهيبة يضطرون لحمل الموتى والمرضى في ملاءات سيرًا على الأ قدام حتي الطريق الزراعي للوصول إلى المدافن لدفن الموتى، والمستشفيات لعلاج المرضى، متسائلة أين حقوق الإنسان ونحن في منتصف ٢٠٢٤ وليس لديهم طريق.

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