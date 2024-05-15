الأربعاء 15 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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قوافل "حياة كريمة" الطبية تبدأ أعمالها لخدمة أهالي مرسى علم اليوم

قوافل حياة كريمة
قوافل حياة كريمة الطبية

تبدأ القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة، عملها اليوم بالكشف الطبى على أهالى مدينة مرسى علم جنوب البحر الأحمر، بعد الانتهاء من إجراء الكشف الطبى على أهالي قرية أبو رماد التابعة لمدينة حلايب جنوب البحر الأحمر، حيث يجرى الكشف الطبى وصرف العلاج والأشعة والتحاليل مجانا.

وتستمر القوافل العلاجية بمركز طب الأسرة بمرسى علم يومي الأربعاء والخميس، لإجراء الكشف الطبي والفحوصات وتوعية الأهالي صحيًا.

كانت بدأت القوافل العلاجية عملها بالبحر الأحمر خلال الشهر الجاري، الأحد قبل الماضي بقرية أبو الحسن الشاذلى وقضت فيها 4 أيام، واستكملت أعمالها الخميس الماضى بقرى مدينة الشلاتين وقضت فيها أيضا يومين، وتحديدًا بقرى مرسى حميرة وأدلديت.

وتوجهت القوافل ناحية الجنوب، حيث مدينة حلايب وقضت فى مدينة حلايب يومين السبت وأمس الأحد، وانتقلت الإثنين إلى قرية أبو رماد وقضت  فيها يومين الإثنين والثلاثاء.

وتصل القوافل اليوم إلى مدينة مرسى علم وتقضى فيها يومى الأربعاء والخميس، وتختتم أعمالها بقرية أم الحويطات بسفاجا، ويشارك فى القوافل العلاجية لمبادرة حياة كريمة عدة تخصصات مختلفة، حيث يتم صرف العلاج وإجراء التحاليل والفحوصات والأشعة والكشف مجانا والنقل إلى المستشفيات في حال استدعي الأمر ذلك.

مرسى علم تستقبل 16 رحلة طيران على متنها 7 آلاف سائح

في سياق آخر، يستقبل مطار مرسى علم الدولي على مدار ساعات اليوم الأربعاء 16 رحلة طيران دولية أوروبية تُقل على متنها 7 آلاف سائح، ضمن 145 رحلة يستقبلها المطار بداية من السبت الماضي وحتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث تقوم السلطات المختصة بتطبيق الإجراءات الأمنية والوقائية على الوافدين فور وصولهم أرض المهبط. 

وتبين من كشوف الرحلات المقرر وصولها على مدار اليوم وصول 16 رحلة طيران بينها 5 رحلات من المطارات التشيكية، ورحلتين من المطارات البولندية، و3 رحلات من المانيا، و3 رحلات من ايطاليا، ورحلة سويسرا، ورحلة من هولندا.

جدير بالذكر أن مطار مرسى علم الدولي يستقبل خلال الأسبوع الجاري بداية السبت الماضي، وحتى الجمعة المقبلة 145 رحلة طيران، أغلبها من دول بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وعدد من الدول الأخرى المختلفة.

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