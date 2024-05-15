مصرفي: رفع حدود السحب على بطاقات الائتمان الدولية ينشط الاقتصاد المصري

قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إن البنك الأهلي المصري أعلن عن خطوة هامة تمثلت في رفع حدود استخدام العملات الأجنبية عبر البطاقات الائتمانية، سواء داخل مصر أو للمسافرين إلى الخارج.

وأضاف أبو الفتوح في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أن هذه الخطوة تهدف إلى تحفيز الإنفاق الاستهلاكي ودعم حركة التجارة، مما يُساهم في تنشيط الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن البنك يسعى لدعم النشاط التجاري والسياحي، خاصة بعد تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي وفرض قيود على استخدام العملات الأجنبية في أكتوبر 2023.

وأضاف أن إقرار سعر صرف عادل ومرن أدى إلى زيادة توافر العملات الأجنبية لدى البنوك، مما يسمح لها بزيادة حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالعملات الأجنبية دون التأثير على احتياطياتها من العملات الأجنبية.

وتوقع الخبير المصرفي أن تُؤدي هذه الخطوة إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي، سواء داخل مصر أو من الخارج، موضحا أن هذه الزيادة تساهم في انتعاش الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحفيز النشاط الاقتصادي بشكل عام.

وتوقع أن هذه الخطوة ستُؤدي إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية مما يولد بعض الضغوط على الجنيه المصري، ولكن من المتوقع أن يتم احتواء هذه الضغوط من خلال متابعة البنك المركزي المصري للاستخدامات والتدخل لتصويب أي تجاوزات.

ورفع البنك الأهلي المصري حدود السحب لبطاقات الائتمان بالعملات الأجنبية للمشتريات الدولية.

ورفع البنك الأهلي حدود المشتريات الدولية لبطاقات فيزا جولد وماستركارد تيتانيوم إلى 25 ألف جنيه بدلا من 7.5 ألف جنيه، كما رفع حدود بطاقات (فيزا بلاتينم، ماستركارد بلاتينم، ماستركارد UEFA شامبيونز ليج إلى 40 ألف جنيه بدلا من 12.5 ألف جنيه).



ووصلت حدود المشتريات عبر بطاقات ماستركارد وورلد وفيزا سيغنتشر وفيزا انفينيت وبطاقات ائتمان الشركات إلى 60 ألف جنيه بدلا من 20 ألف جنيه، فيما أبقى البنك على حدود البطاقة الكلاسيكية فيزا وماستركارد استاندرد ومصر للطيران عند 5 آلاف جنيه.

