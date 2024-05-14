"البنتاجون": برنامج الغذاء العالمي سيوزع مساعدات غزة من الرصيف الأمريكي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن برنامج الغذاء العالمي سيكون المنظمة التي ستتلقى وتوزع المساعدات إلى غزة من الرصيف العائم المؤقت الذي بنته الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، اللواء باتريك رايدر، إن "حكومة الولايات المتحدة والجهات المانحة الدولية الأخرى تقدم سلع المساعدات لتوصيلها من قبرص إلى الشاطئ في غزة عن طريق السفن العسكرية والمدنية الأمريكية والدول الشريكة، ورصيف عائم مؤقت".

الرصيف سيكون جاهزا خلال أيام

وأضاف أن “برنامج الغذاء العالمي سيتسلم تلك المساعدات بمجرد وصوله إلى الشاطئ في غزة وسيقوم بتنسيق حركتها وتوزيعها على الأشخاص المحتاجين”، ولم يذكر رايدر متى سيكون الرصيف جاهزًا لاستقبال المساعدات.

وقال رايدر: “لن أتحدث عن تواريخ محددة، ولكن يمكنك أن تتوقع رؤية هذه الجهود جارية في الأيام المقبلة”، كما دعا “جميع الأطراف” إلى عدم التدخل في توزيع المساعدات.

وسبق أن شكلت الأمم المتحدة لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في هجوم أدى إلى مقتل أحد موظفيها وإصابة آخر في رفح بجنوب قطاع غزة، وتم استهداف مركبة تحمل شعار الأمم المتحدة يوم الاثنين، مما أثار إدانة سريعة من الزعماء الدوليين.