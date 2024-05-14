مدير مبيعات بمصانع عرفة: "ننتج حوالى مليون و250 ألف بدلة سنويًا"

قال الفنان أحمد داوود، إن السوشيال ميديا شكلت عبئًا كبيرًا على الفنانين في مختلف أنحاء العالم، حيث عند دعوة النجوم لحضور المهرجانات يكون التفكير بالكامل متجهًا نحو الإطلالة والظهور، وبالتالي أصبح هناك تركيز كبير على نوع واستايل اللبس أكثر من العصور السابقة.

وأكد حمادة عبدالعزيز، مدير مبيعات بمصانع عرفة، خلال حواره لكاميرا برنامج “الكونتينر” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أنه تم إنتاج ما يقرب من مليون و250 ألف بدلة سنويًا، ليصل معدل الإنتاج بالساعة الواحدة داخل مصانع عرفة إلى 10 قطع.

مصانع إنتاج البدل

وأضاف في حديثه أن أسواق مصانع عرفة متفرقة حول دول كثير في العالم أهمها أسواق الولايات المتحدة الأمريكية، إنجلترا، ألمانيا، وغيرها من الدول.

الإنتاج المحلي

وأشار إلى أنه يتم استخدام مواد مصرية في التصنيع، وذلك من أجل تعظيم جودة المنتج.

وفي السياق ذاته قال مهندس إنتاج قسم القص محمد عياد، إن مصانع عرفة توجد بها مصانع خاصة بإنتاج كل ما يتعلق بإكسسوارات المنتج النهائية، معبرًا:"بنسبة 70% القماش المستخدم في المصنع مصري".