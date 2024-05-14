عضو مركز الأزهر العالمى للفتوى يكشف مواصفات "الأسرة الصحية"

تحدث الشيخ أحمد المشد عضو مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، عن الأسرة الصحية قائلا: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ"، موضحا أن الله أكد أن البيت يجب أن يكون فيه سكن وهدوء وراحة واستقرار.

وأضاف عضو مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، في لقاء ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة cbc، أن الله وضع بالإنسان المشاعر التى تجعل حالة السكن موجودة، كما وضع فى قلب كل إنسان الرحمة ووضع بين الناس المودة.

ولفت أحمد المشد إلى أن "الإنسان يحتاج للناس وهم يحتاجون له، فربنا جعل بيننا المودة والرحمة، وكل إنسان مؤهل لأن يتراحم مع الناس، ويتواد معهم، وذلك بالتعامل الطيب والأخلاق الحسنة والسلوك الفاضل، وهو الذى وضحه سيدنا النبى فى كثير من المعاملات وفى تطبيقه العملى".