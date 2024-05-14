الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مينا مسعود يعلن خطوبته على الممثلة الهندية إميلى شاه

مينا مسعود
مينا مسعود

أعلن الممثل الكندي ذو الأصول المصرية مينا مسعود، عن خطوبته رسميًا من الممثلة الهندية إميلي شاه عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة منها "إنستجرام".

ونشر "مينا" مقطع فيديو عبر "الاستوري"، ظهر خلاله مع الممثلة الهندية إميلي شاه، وأعلن عن خطوبته منها خلال حواره مع مجلة "Hello".

وتصدرا بوستر النسخة الديجيتال من المجلة ونشرت الخبر بالصور عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

مينا مسعود

وعلقت الصفحة على خطوبة مينا: "نجم فيلم علاء الدين مينا مسعود يعلن خطوبته على النجمة الهندية إميلي شاه، في لقاء حصري مع مجلتنا أعلن الثنائي المميز عن خطبتهما عبر نشر صور مذهلة من جلسة التصوير الرسمية الأولى لهما كثنائي من اليابان، المكان الذي اختاره مينا لعرض الزواج على حبيبة عمره، وقد عبر مينا عن حماسه خلال اللقاء الحصري وقال شعرت أني أريد حقًا أن أتزوج هذه المرأة".

وانتهى مينا مسعود مؤخرًا من تصوير فيلمه الجديد "Wish You Were There" وسط مشاركة نخبة من نجوم هوليوود على رأسهم المخرجة الأمريكية جوليا ستايلز، والممثلة الأمريكية إيزابيل فورمن، والمقرر عرضه تجاريًا خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي حول "شارلوت" التي تتخيل دخولها في علاقة رومانسية مع رجل من المستقبل يدعى "آدم" تمر العلاقة بالعديد من المواقف والتحديات.

الممثل الكندي ذو الأصول المصرية مينا مسعود مينا مسعود انستجرام الممثلة الهندية إميلي شاه إميلي شاه

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