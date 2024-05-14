الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

اتجاه تصاعدى.. توقعات دولية للاقتصاد المصرى: إيجابية كل المؤشرات

صندوق النقد الدولى
صندوق النقد الدولى

أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مساهمة التدابير الاقتصادية التى اتخذتها الدولة مؤخرًا فى دعم قدرتها على التكيف مع بعض التحديات الداخلية، والتخفيف من حدة تداعيات الأزمات الإقليمية والعالمية المحيطة، خاصة بعدما عكفت الدولة على انتهاج سياسات مالية من شأنها تعزيز مرونة خططها، من خلال تحديد أولويات الإنفاق، والتنوع فى البرامج الاقتصادية، مع السعى الجاد نحو تحسين مناخ الاستثمار لتوفير النقد الأجنبى، ودعم القطاعات الحيوية، ومواصلة الجهود لإزالة المعوقات التى تواجه الاستثمار.

ونبّه المركز الإعلامى، فى أكثر من «إنفوجراف» نشره لتسليط الضوء على التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصرى من المؤسسات الدولية للعام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥، إلى التدبير الذى اتخذته الدولة لتوسيع قاعدة الإنتاج وخفض الواردات.

وأوضح المركز أن هذا يتم من خلال استكمال المبادرات والبرامج الوطنية، وتعزيز شراكة القطاع الخاص فى الخطط الاقتصادية، ما أسهم فى دعم استجابة الاقتصاد، والدفع نحو تحفيز النمو الاقتصادى، وتحسين توقعات المؤسسات المالية الدولية للاقتصاد المصرى فى الفترة المقبلة.

صندوق النقد الدولى

٤.٤%

معدل النمو الاقتصادى مقارنة بـ٣٪ فى ٢٠٢٣/٢٠٢٤، و٣.٨٪ فى ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

٢٥.٧%

معدل التضخم لحضر الجمهورية مقارنة بـ٣٢.٥٪ و٢٤.٤٪ فى العامين السابقين.

٨٢.٦%

معدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بـ٩٦.٤٪ و٩٥.٨٪.

٣.٥%

الفائض الأولى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بـ٢.١٪ و١.٦٪.

٢.٤%

عجز الحساب الجارى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بـ٦.٣٪ و١.٢٪.

٤٥.٨

مليار دولار إجمالى الاحتياطيات الدولية مقارنة بـ٤٢.٨ و٣٤.٨ مليار دولار.

١٠

مليارات دولار إيرادات قناة السويس مقارنة بـ٦.٨ و٩.٤ مليار دولار.

٧.٢%

زيادة فى الصادرات السلعية مقارنة بـ١٦.٣٪ و٩.٨٪.

 

البنك الدولى

٤.٢%

ارتفاع معدل النمو الاقتصادى مقارنة بـ٢.٨٪ و٣.٨٪.

٢٧.٩%

انخفاضًا فى معدل التضخم لحضر الجمهورية مقارنة بـ٣٣.٤٪ و٢٤.٤٪.

٩١.٣%

معدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بـ٩٧.٦٪ و٩٥.٨٪.

٣%

معدل الفائض الأولى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بـ٢.٢٪ و١.٦٪.

ستاندرد آند بورز

٣.٨%

معدل النمو الاقتصادى مقارنة بـ٣٪ و٣.٨٪ فى العامين السابقين.

٢٢%

معدل التضخم لحضر الجمهورية مقارنة بـ٣٢٪ و٢٤.٤٪.

٧٥.٦%

معدل تراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بـ٨٦.٦٪ و٩٥.٨٪.

٦.٨%

معدل العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بـ٧.٢٪ و٦٪.

فيتش

٤.٧%

معدل النمو الاقتصادى مقارنة بـ٣.١٪ و٣.٨٪.

٢٠.١%

معدل التضخم لإجمالى الجمهورية مقارنة بـ٣٠.٢٪ و٢٥.٢٪.

٨٤.٥%

معدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بـ٩٤٪ و٩٥.٨٪.

٢٣.٢%

صافى الدين الخارجى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بـ٢٤.٣٪ و٢٩.٧٪.

منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية

٣.٩%

معدل النمو الاقتصادى مقارنة بـ٢.٨٪ و٣.٨٪.

٢٣.٤%

معدل التضخم لإجمالى الجمهورية مقارنة بـ٣٥.٦٪ و٢٥.٢٪.

٨٩.٧%

الدين العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بـ٩١.٩٪ و٩٥.٨٪.

١.٤%

عجز الحساب الجارى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بـ٢.١٪ و١.٢٪.

 

 

مجلس الوزراء صندوق النقد الدولي معدل النمو الاقتصادي

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