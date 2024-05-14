الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يتابع جهود قافلة الدعم الطبى والعلاجى لمستشفى الحمام المركزى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، جهود قافلة الدعم  الطبي والعلاجى بمستشفى الحمام المركزى وتقديم أكثر من 1450 خدمة طبية لمواطنى مدينة الحمام، وذلك استمرارًا لعمل القوافل الطبية المجانية بمحافظة مطروح، والتى تستهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجًا والمناطق المحرومة. 

قافلة طبية علاجية مجانية 

أوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن مديرية الصحة بمطروح نظمت قافلة طبية علاجية مجانية بمستشفى الحمام المركزى لخدمة أهالى الحمام، وتم خلالها الكشف على ١٤٥٣ حالة وتوفير العلاج، من خلال عدد  13 تخصصا طبيا. 

وأوضح أن أعمال القافلة تنوعت ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة والتدريب وتبادل الخبرات، حيث سجلت عيادة الباطنة 162 حالة وعيادة الجلدية 77 حالة وعيادة العلاج الطبيعى 34 حالة، وعيادة الأطفال والمبتسرين 96 حالة، وعيادة تغذية الأطفال 45 حالة، وعيادة العظام 93 حالة، وعيادة تنظيم الأسرة 51 حالة، وعيادة النسا 85 حالة، وعيادة الرمد 62 حالة وعيادة الجراحة العامة  77 حالة، وعيادة الأسنان 78 حالة، وعيادة الأنف والأذن 62 حالة، وعيادة أشعة السونار 29 حالة.

كما تم تقديم خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة لعدد 302 منتفع وخدمات الأشعة لعدد 14 منتفعا وخدمات التحاليل الطبية لعدد ٦ منتفعين وخدمات التثقيف الصحى لعدد 160 منتفعا ليصبح إجمالي الخدمات الطبية المقدمة من خلال القافلة 1453 خدمة طبية، مشيرا إلى أن أعمال القافلة تأتى في إطار خطة وضعتها مديرية الصحة بمطروح وفق توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والتي تهدف لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين في جميع مراكز المحافظة.

وأشار"سالم" إلى أن خطة عمل قوافل الدعم الطبى والعلاجي تأتي فى إطار الرؤية السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، واهتمام الدولة بصحة المواطن والعمل على تخفيف العبء عن كاهله، وتعد تلك القوافل وسيلة فعالة لتوسيع نطاق الخدمات الطبية للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا، والتى تفتقر إلى تنوع الخدمات الصحية وتماشيًا مع توجهات الدولة لتوفير الدعم الطبي لها.
 

وأشاد محافظ مطروح، بجهود الأطباء والإداريين والفنيين المشاركين فى القافلة والدكتور رفيق صلاح الدين مدير مستشفى الحمام المركزي وجميع العاملين بالمستشفى لجهودهم لإنجاح أعمال القافلة وجميع المشاركين من كيان شباب الوطن للريادة والتنمية التابع لوزارة الشباب والرياضة في تسهيل وتنسيق حركة المواطنين؛ لتلقي الخدمات الطبية أثناء فترة عمل القافلة.

مستشفي الحمام المركزي محافظ مطروح تقديم اكثر من 1450 خدمة طبية مواطنى مدينة الحمام مطروح

مواد متعلقة

محافظ مطروح يشهد فعاليات الاجتماع الأول للجنة الإدارة المتكاملة لإدارة المناطق الساحلية

رئيس "مطروح الأزهرية" يستقبل مدير الهيئة القومية لتعليم الكبار

"مياه مطروح": لجنة تفتيش ضبطت 19 وصلة خلسة

منطقة مطروح الأزهرية تستعد لامتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية

طالبان بالمدرسة النووية أول الجمهورية في المسابقة الدولية للابتكارات الذكية

غدا.. "صحة مطروح" تطلق قافلة طبية مجانية بمنطقة بمنطقة الجراولة وعويشة

وكيل "صحة مطروح" يتابع الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب ميكروباص

بالأسماء.. إصابة 12 في حادث انقلاب ميكروباص بطريق الإسكندرية/ مطروح

الأكثر قراءة

عاجل| مصدر مسئول: إسرائيل تسعى لتحميل مصر مسئولية عدوانها على قطاع غزة

مصر ترد رسميًا على "مطالب إسرائيل بفتح معبر رفح"

عاجل.. ثالوث الفشل الاستخباراتى الإسرائيلى.. تقرير عبرى يفضح تل أبيب

ضبط أجنبى يتنمر على الفتيات فى الجيزة

"مفيش فرح الساعة 12".. ماذا قال دفاع سائق أوبر المتهم باغتصاب فتاة مدينة نصر؟

تهديد بإسقاط القيد وضياع المعاش.. أزمة تواجه محامي الإدارات القانونية| تفاصيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

صورة طه حسين

ماجد حبته

ذكرى النكبة القديمة!

محمد عبيد المهيري

قمة المنامة: الاجتماع الفاصل لحماية المنطقة العربية

عبد الرحيم طايع

لماذا نحتفظ بالكراكيب؟!

جلال حمام

الرئيس الأمريكى فى ورطة

علي سعدة

للدين رب يحميه

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

صور

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

ردود دولية غاضبة بسبب استمرار حرب غزة.. والاحتلال يواصل التصعيد

جيش الاحتلال يشن هجمات صاروخية على مناطق لحزب الله جنوب لبنان

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟