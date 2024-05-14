محافظ مطروح يتابع جهود قافلة الدعم الطبى والعلاجى لمستشفى الحمام المركزى

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، جهود قافلة الدعم الطبي والعلاجى بمستشفى الحمام المركزى وتقديم أكثر من 1450 خدمة طبية لمواطنى مدينة الحمام، وذلك استمرارًا لعمل القوافل الطبية المجانية بمحافظة مطروح، والتى تستهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجًا والمناطق المحرومة.

قافلة طبية علاجية مجانية

أوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن مديرية الصحة بمطروح نظمت قافلة طبية علاجية مجانية بمستشفى الحمام المركزى لخدمة أهالى الحمام، وتم خلالها الكشف على ١٤٥٣ حالة وتوفير العلاج، من خلال عدد 13 تخصصا طبيا.

وأوضح أن أعمال القافلة تنوعت ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة والتدريب وتبادل الخبرات، حيث سجلت عيادة الباطنة 162 حالة وعيادة الجلدية 77 حالة وعيادة العلاج الطبيعى 34 حالة، وعيادة الأطفال والمبتسرين 96 حالة، وعيادة تغذية الأطفال 45 حالة، وعيادة العظام 93 حالة، وعيادة تنظيم الأسرة 51 حالة، وعيادة النسا 85 حالة، وعيادة الرمد 62 حالة وعيادة الجراحة العامة 77 حالة، وعيادة الأسنان 78 حالة، وعيادة الأنف والأذن 62 حالة، وعيادة أشعة السونار 29 حالة.

كما تم تقديم خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة لعدد 302 منتفع وخدمات الأشعة لعدد 14 منتفعا وخدمات التحاليل الطبية لعدد ٦ منتفعين وخدمات التثقيف الصحى لعدد 160 منتفعا ليصبح إجمالي الخدمات الطبية المقدمة من خلال القافلة 1453 خدمة طبية، مشيرا إلى أن أعمال القافلة تأتى في إطار خطة وضعتها مديرية الصحة بمطروح وفق توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والتي تهدف لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين في جميع مراكز المحافظة.

وأشار"سالم" إلى أن خطة عمل قوافل الدعم الطبى والعلاجي تأتي فى إطار الرؤية السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، واهتمام الدولة بصحة المواطن والعمل على تخفيف العبء عن كاهله، وتعد تلك القوافل وسيلة فعالة لتوسيع نطاق الخدمات الطبية للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا، والتى تفتقر إلى تنوع الخدمات الصحية وتماشيًا مع توجهات الدولة لتوفير الدعم الطبي لها.



وأشاد محافظ مطروح، بجهود الأطباء والإداريين والفنيين المشاركين فى القافلة والدكتور رفيق صلاح الدين مدير مستشفى الحمام المركزي وجميع العاملين بالمستشفى لجهودهم لإنجاح أعمال القافلة وجميع المشاركين من كيان شباب الوطن للريادة والتنمية التابع لوزارة الشباب والرياضة في تسهيل وتنسيق حركة المواطنين؛ لتلقي الخدمات الطبية أثناء فترة عمل القافلة.