الخميس 16 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة والمنوعات

اعتلال عضلة القلب التوسعي.. الأعراض والأسباب

القلب
القلب

العديد من أمراض القلب آخذة في الارتفاع في العصر الحديث بسبب مزيج من العوامل الوراثية ونمط الحياة والعوامل البيئية.

يبدأ المرض في البطين الأيسر أو الغرفة السفلية للقلب وقد ينتشر إلى البطين الأيمن ثم إلى الأذينين أو الغرف العلوية بعد ذلك، ولا يوجد علاج لاعتلال عضلة القلب التوسعي، ولكن العلاج الصحيح وتدخلات نمط الحياة يمكن أن تساعد المريض على التمتع بنوعية حياة أفضل، وفقًا لـ"hindustantimes".


يعرف اعتلال عضلة القلب التوسعي بحالة قلبية، حيث تصبح غرفة الضخ الرئيسية في القلب متضخمة ومضعفة، ولا يوجد علاج كامل، ولكن يمكن للعلاجات إدارة الأعراض وتحسين نوعية الحياة.

تشمل الأعراض التعب وضيق التنفس والتورم وعدم انتظام ضربات القلب، ويحدث اعتلال عضلة القلب الإقفاري عندما تضعف عضلة القلب بسبب انخفاض تدفق الدم والأكسجين، والذي يحدث غالبًا بسبب مرض الشريان التاجي أو النوبات القلبية.

ويؤدي نقص تدفق الدم إلى إتلاف عضلة القلب، مما يؤدي إلى ضعف وظيفتها، وفي بعض الأحيان يؤدي إلى تضخم القلب وإضعافه، مما يؤدي إلى اعتلال عضلة القلب.

أعراض اعتلال عضلة القلب المتوسعة

التعب: قد يعاني الأفراد من التعب المستمر، حتى مع الحد الأدنى من النشاط البدني.
ضيق في التنفس: ويلاحظ بشكل خاص أثناء المجهود أو عند الاستلقاء.
التورم (الوذمة): يظهر بشكل شائع في الساقين والكاحلين والبطن.
مشاكل في نظم القلب: ضربات قلب سريعة أو غير منتظمة.
ضيق التنفس: السعال المستمر أو الصفير.
انزعاج في الصدر: قد يشعر بعض الأفراد بألم أو انزعاج في الصدر.

الأسباب المحتملة لاعتلال عضلة القلب التوسعي

الوراثة: قد تؤدي الطفرات الجينية الموروثة إلى تعريض الأفراد للإصابة بمرض DCM.
الالتهابات: يمكن أن تساهم الالتهابات الفيروسية التي تؤثر على القلب.
الأدوية: بعض الأدوية قد يكون لها تأثيرات سامة على القلب.
تعاطي الكحول: الإفراط في استهلاك الكحول يمكن أن يؤدي إلى DCM.
مجهول السبب: في بعض الحالات، يظل السبب غير معروف.

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