الثلاثاء 14 مايو 2024
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مصر

وزير العدل الفلسطينى: موقف الرئيس السيسى الثابت تجاه حقوقنا محل تقدير دولى

محمد الشلالدة
محمد الشلالدة

أشاد وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، بموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي الثابت تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره ومنع التهجير القسري للشعب الفلسطيني من قطاع غزة، منوهًا إلى أن هذا الموقف يُقدر أمام كافة المحافل الدولية.

وأوضح "الشلالدة" في تصريح لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن فلسطين تخوض معركة قانونية وقضائية أمام ساحة العدل الدولية، على خلفية الدعوى المقامة من قِبل جنوب إفريقيا ضد إسرائيل واتهامها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والتطور الهام لهذه القضية في انضمام العديد من الدول لها وعلى رأسها مصر تنفيذًا لقرار سياسي مهم لدعم هذه القضية بالوثائق القانونية المصرية. 

وشدد على أن إسرائيل لم تنفذ أو تحترم أى تدبير مؤقت تم إصداره من قِبل محكمة العدل الدولية بناء على طلب من جنوب إفريقيا، كما أن جنوب إفريقيا تقدمت بطلب ثالث بتدابير إضافية مؤقتة لحماية الشعب الفلسطيني ولوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، مبينًا في الوقت نفسه أن من حق دول العالم أن تقدم طلبًا إلى مجلس الأمن لإلزام إسرائيل باحترام هذه التدابير المؤقتة.

وحول التهديدات الأمريكية بحق الجنائية الدولية بشأن محاسبة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، قال إن هذا التهديد يعتبر جريمة دولية وانتهاكًا صارخًا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وميثاق الأمم المتحدة وكافة الاتفاقيات الدولية، كما أن هؤلاء القضاة لم يتأثروا بهذا التهديد، لأنهم مستقلون ويتمتعون بنزاهة دولية.

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