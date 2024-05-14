الإسماعيلى يهاجم طلائع الجيش بـ"فرج وتراورى"

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي تشكيل فريقه أمام الطلائع في الأسبوع الثالث والعشرين للدوري الممتاز والمحدد موعده السابعة مساء اليوم الثلاثاء .

وجاء التشكيل كالتالي:

حارس مرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: محمد عمار ومحمد دسوقي وعبد الكريم مصطفى وحاتم سكر.

خط الوسط: هشام محمد ومحمد مخلوف وعمر الساعي وعبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم: نادر فرج وإيريك تراوى.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد فوزي حارسا ومعه حمدي النقاز وعماد حمدي ومحمد حسن وبشار أشرف ومحمد عبد السميع ومروان حمدي وعبدالرحمن الدح.

وتجدر الإشارة إلى أن الجهاز الفني للإسماعيلي استبعد كلا من كمال السيد وعبد الله جمال لحراسة المرمى عصام صبحي وكريم عرفات ومحمد هاشم ومحمد نصر ومحمد بيومي وأحمد محسن ومحمد زيدان وأحمد الشيخ وعلي الملواني لأسباب مختلفة.

يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز الثالث عشر بجدول الدوري الممتاز برصيد 25 نقطة فاز 6 وخسر9 وتعادل 7 مواجهات ودخل شباكة 24 هدفا وله 22 هدفا.

وأبلغ مسئولو النادى الإسماعيلى لاعبى الفريق بصرف مستحقاتهم المتأخرة، عقب مباراتهم مع طلائع الجيش في الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز والمحدد موعدها السابعة مساء اليوم الثلاثاء بإستاد جهاز الرياضة.

ورغم الانتهاء من إصدار الشيكات الخاصة بمستحقات اللاعبين، إلا أن إدارة الدراويش فضلت تعليق الأمر إلى ما بعد نهاية مباراة الطلائع كنوع من التحفيز للاعبين من أجل تحقيق الفوز واستمرار صحوة الدراويش مؤخرا.

وانتعشت خزينة النادي الإسماعيلى، بالدفعة الأخيرة المرسلة من روستوف الروسي وقدرها 100 ألف دولار نظير شرائهم إياد العسقلاني قلب الدفاع السابق خلال فترة الانتقالات الشتوية السابقة بمبلغ إجمالي مليون و100 ألف دولار فضلا عن القسط الشهري الذي قدمته الشركة الراعية ويبلغ 2 مليون و400 ألف جنيه.