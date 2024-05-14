الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

الإثنين.. المركز الدولي للكتاب يستضيف ندوة لمناقشة "المدسوس ومسرحيات أخرى"

المدسوس
المدسوس

يعقد بالمركز الدولي للكتاب التابع لـ الهيئة العامة للكتاب، ندوة لمناقشة كتاب "المدسوس ومسرحيات أخري" للكاتب يس الضوي، وذلك في الساعة الخامسة مساء الأثنين الموافق 20 مايو الجاري، بمقر المركز الدولي للكتاب والكائن خلف دار القضاء العالي بوسط البلد.

وتدير الندوة الشاعر والناقد يسري حسان، والشاعروالاذاعي سعد القليعي، والكاتب سعيد صابر، والناقد المسرحي ابراهيم الحسيني، ويدير الندوة  الكاتب والناقد الأكاديمي عبد الكريم الحجراوي.

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بحضور رئيس هيئة قصور الثقافة.. ختام الملتقى الأول لتراث جمعيات الجنوب

"المدسوس ومسرحيات اخرى"

الكتاب الصادر عن الهيئة العامة للكتاب للشاعر والكاتب المسرحي الفنان يس الضوي،  يضم الكتاب ثلاث مسرحيات، وهم "ونيسة، المدسوس، ورفيق، وتنطوي على جهد وخيال إبداعي كثيف ومتعدد، فهي تحتفي بصراع شخصياتها الحادة كحجر الصوان وانفعالاتها المكتومة كجوف كهوف الجبل السرية ولا يكتفي بلهجتها الجنوبية المشغولة على مهل أنها نصوص لا تفلت من أسر حرفية كاتبها الذي يتميز كمخرج مسرحي قدير في الآن نفسه؛ لذا نراه يصف المشهد بدقة من يقوم على تنفيذه فوق الخشبة، ويرسم حركات شخصياته بجلاء ووضوح، حتى الإيماءات والالتفافات العابرة تشغله وتستوقفه.

وتقوم على ما هو جدير بالعناية النقدية، فإرشادات الكاتب وإيضاحاته لا تمليها دقة كاتب مهووس بالإخراج وحسب، بل هي ضمن قناعة حرفي متمرس يدرك أن نص القراءة لا بد أن يحتشد بجماليات تضيف لدراماه كنص مقروء مثل الجماليات الخاصة بالعرض المسرحي من تمثيل وسينوغرافيا وإخراج التي تعمل على إضاءة جوانب النص حين عرضه؛ لذا جاءت إيضاحات الكاتب وإرشاداته ذات صبغة أدبية لافتة تقرب نصوصه من حدود القص وما يكتنزه من جماليات وصف وتصوير ومهارة تعبير.

من هو يس الضوي؟

يشار إلي أن “يس الضوي”، ممثل ومخرج مسرحي، اتجه للدراما ليؤلف مسلسل “أشجار النار” وبعد نجاحه خاض تجربة آخرى للتأليف في مسلسل “الزوجة التانية” مع المخرج خيري بشارة والذي قام فيه أيضًا بدور “الشيخ محمود”.

فضلا عن كتابته لنص العرض المسرحي “ابن عروس”، والذي قدم في 2015، أيضًا كتب الأوبريت الاستعراضي “زعقَـة مصريـة” عن نصر السادس من أكتوبر.

المركز الدولى للكتاب كتاب المدسوس و مسرحيات يس الضوي الناقد يسري حسان سعد القليعي سعيد صابر

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