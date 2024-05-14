مها أحمد وفادى خفاجة الأبرز.. فنانون لجأوا لـ"التيك توك" خوفًا من الفقر

الفن غدار.. مقولة آمن بها كل من خطت قدماه داخل الوسط الفني، تارة يجعلهم من الأغنياء وأصحاب الملايين، وأخرى يهددهم بالإفلاس، ومن الفنانين من تعلم الدرس سريعًا وبدأ في الاستعداد له، ومنهم من نالت منه التجربة فتخبط بين وسيلة وأخرى للبحث عن مصدر دخل بعد أن ابتعدت عنه الكاميرات وقلَّت أعماله.. وفي السطور التالية "الدستور" يرصد أبرز الفنانين الذين لجأوا لـ"التيك توك" كمصدر للربح بعد أن تناستهم الكاميرات.

فادي خفاجة

الفنان فادي خفاجة من الفنانين الذين لجأوا لفيديوهات التيك توك بهدف الربح والعائد المادي السريع، بعد أن قلَّت أو تكاد تكون انعدمت الأعمال الفنية التي يتم طلبه فيها، وهو ما أكده "خفاجة" في بث مباشر ظهر خلاله وهو يقود سيارته ويشتكي من قلة العمل.

وقال "خفاجة" خلال البث المباشر: "أنا تعبان وضيعت عمري كله في المعهد العالي للفنون المسرحية.. أنا متخرج بتقدير جيد جدًا من حقي أشتغل.. لو العبد لله ما اشتغلش في مسلسل واتنين وتلاتة مين يشتغل.. أنا واثق في نفسي جدًا".

لكن القدر لم يُسعف "فادي" لاستكمال حديثه لأنه خلال ظهوره في البث المباشر كان يقود سيارته وهو ما تسبب في تعرضه لحادث سير انتهى بدخوله المستشفى لعدة أيام وإصابته بـ"ارتجاج في المخ" وتحطم سيارته.

مها أحمد

الفنانة مها أحمد من الفنانات اللاتي اتجهن لـ"التيك توك" من أجل الربح أيضًا، بل إنها اتخذت من المنصة مهنة ووظيفة لها بعد أن تعاقدت معها نصيًا بشروط واضحة متفق عليها بينهما وهو ما أكدته في بث مباشر لها أيضًا اشتكت خلاله من تجاهل المخرجين لها بالشكل الذي دفعها للبحث عن مصدر دخل بديل لعملها كممثلة.

وخلال ذلك البث قالت "مها":"إحنا بنطلع عشان مبنشتغلش، في الوسط مبنشتغلش ولقينا مجال زي السوشيال ميديا، ولو أنا مثلًا بعمل مسرح ولو فيه عائلة سعودية أو كويتية بيجيبولي هدايا، وعندي أصدقاء يمنيين بيجيبولي فضة وبقبل الهدايا، فهل أقبل الهدايا وأنا في المسرح أو السينما ومش هقبلها على اللايف؟ لا هقبلها، أنا حرة ومحدش له حاجة عندي".

وأضافت الفنانة مها أحمد :"خلاصة الموضوع، إحنا داخلين على التيك توك عشان نشتغل، أنا واحدة ماضية عقد مع تيك توك وتبع إدارة التيك توك، أنا موظفة وبشتغل ولازم أشوف شغلي وأكل عيشي وبفكر الناس بيا والـCV بتاعي وإني فنانة وموجودة حتى لو ماليش أعمال دلوقتي".

راندا البحيري

راندا البحيري مؤخرًا أصبحت واحدة من مشاهير التيك توك خاصة بعد ظهورها مع عدد من البلوجرز ومشاهير السوشيال ميديا الذي لهم باع طويل في هذا المجال.

وجاء اتجاه "راندا البحيري" للسوشيال ميديا بعد أن انعدمت أعمالها خلال الفترة الأخيرة، وهو الأمر الذي اضطرها للترويج لبعض المنتجات على وسائل التواصل الاجتماعي، كنوع من الدعايا والإعلانات مدفوعة الأجر التي تعتبر مصدرًا للدخل والعائد المادي بالنسبة لها.

سها جلال

الفنانة سها جلال هي الأخرى في فترة من الفترات لجأت للتيك توك كمصدر للربح والعائد المادي السريع وذلك بعد أن انعدمت أعمالها الفنية تمامًا في تلك الفترة.