الحكومة النرويجية تقترح تقديم مساعدات بقيمة 92.5 مليون دولار للفلسطينيين

أفادت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الثلاثاء، بأن الحكومة النرويجية اقترحت تقديم مساعدات بقيمة مليار كرونة (92.5 مليون دولار، 73.6 مليون جنيه استرليني) للفلسطينيين هذا العام، في الوقت الذي تحذر فيه الوكالات الإنسانية من مجاعة تلوح في الأفق في قطاع غزة.

وتظهر الأرقام الواردة في الميزانية المعدلة التي تم تقديمها، اليوم الثلاثاء، زيادة بمقدار أربعة أضعاف تقريبًا عن مبلغ 258 مليون كرونة المقدم في مشروع قانون المالية الأولي الذي تم اعتماده العام الماضي.

وقالت وزيرة التنمية الدولية النرويجية، آن بيث تفينريم، إن "الحاجة الملحة للمساعدات في غزة هائلة بعد سبعة أشهر من الحرب".

الوضع الغذائي حرج وهناك خطر المجاعة

وأضافت أن "الوضع الغذائي على وجه الخصوص حرج، وهناك خطر المجاعة"، منتقدة ما وصفته بأنه "أزمة من صنع الإنسان بالكامل".

ووفقا لمشروع الميزانية، تعتزم النرويج تخصيص 0.98 بالمئة من دخلها القومي الإجمالي لمساعدات التنمية هذا العام.