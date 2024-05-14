انطلاق فعاليات اليوم العلمى الأول لبرنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية بجامعة الدلتا التكنولوجية

انطلقت فعاليات اليوم العلمي الأول لبرنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية والذى تنظمه جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربى السيد كشك بالتعاون مع شركة ميديكال هوم للأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية، بحضور الدكتور أشرف السيسى نائب رئيس الجامعة والمشرف على كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والدكتور خالد خضر وكيل الكلية لشئون التدريب والخدمات، الدكتور علاء الإمام ممثل عن مجموعة العربى للتجارة والصناعة، الدكتور وليد طلعت عميد كلية العلاج الطبيعي جامعة بنها، الدكتور حسام البكرى مدبر ادارة العلاج الطبيعى بمحافظة القليوبية، الدكتورة جيهان موسى عميدة كلية العلاج الطبيعي جامعة الريادة، الدكتور يوسف البعلاوى عميد كلية العلاج الطبيعى بالجامعة الأهلية، الدكتور طارق عبد العزيز مدير مستشفى المسنين، الدكتور أحمد عبدالمنعم منسق برنامج تكنولوجيا الاطراف الصناعية بجامعة بنى سويف التكنولوجية، وعدد من اعضاء هيئة التدريس والطلاب، وذلك فى اطار بروتوكول التعاون المبرم بين الجانبين.

الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمى

فى بداية كلمته، رحّب الدكتور عربى كشك رئيس الجامعة بالحضور، موجهًا الشكر لشركة ميديكال هوم على اهتمامها بمجال الاطراف الصناعية ودعم طلاب الجامعة، مؤكدًا حرص الجامعة على تحقيق التكامل والشمول بين جميع المجالات المرتبطة بالعملية التعليمية والبحثية والتدريبية،ومجالات خدمة المجتمع، وربط البحوث العلمية والمشروعات الطلابية بمجتمع الأعمال والصناعة واحتياجات المجتمع، سعيًا من ادارة الجامعة فى تحقيق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمى.

بينما اكدت الدكتورة اميمة ندا رئيس برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية، اهمية توطين صناعة الأطراف الصناعية فى مصر وتوفير منتج عالى الجودة بخبرة عالمية واياد مصرية وفق القياسات المعتمدة عالميًا

خلال فعاليات اليوم العلمى تم عرض المشروعات التطبيقية لطلاب الفرقتين الثانية والثالثة، واجراء حوار مفتوح مع السادة الحضور،وتم تكريم طلاب المشروعات المتميزة.

ومن جانبه، اثنى الدكتور عربى كشك والحضور على مشروعات الطلاب، وأكد رئيس الجامعة دعم الجامعة لطلابها لتنفيذ مشروعاتهم التى تستهدف حل المشكلات المجتمعية وتعزيز قدراتهم فى مجال ريادة الأعمال والتفكير الإبتكارى، بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، موجهًا الشكر الى اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على دعمهم ومساعدتهم الدائمة للطلاب وابراز تميزهم وتفوقهم.