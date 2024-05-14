الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

خبراء يوضحون كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في المدارس

طفل يستخدم الذكاء
طفل يستخدم الذكاء الاصطناعي

قال الدكتور عاصم حجازي، الخبير التربوي، إن الطلاب في مختلف المراحل التعليمية بدأوا بالفعل في استخدام بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إنجاز العديد من المهام التعليمية، ولكن بشكل غير رسمي وخارج نطاق سيطرة المدرسة. 

وأكد “حجازي” أنه من المتوقع أن تجد تطبيقات الذكاء الاصطناعي إقبالا كثيفا من قبل المعلمين في السنوات المقبلة، لأنها تسهل عليهم القيام بمهام التعليم وإعداد الدروس والامتحانات. ولكن لا تزال معظم المبادرات حتى الآن فردية وغير منظمة.

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وأضاف الخبير أنه من المتوقع أيضا أن تتخذ الوزارة إجراءات لتنظيم الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم في الفترة المقبلة، ولكن بعض إجراءات التدريبات اللازمة ووضع ما يلزم من قواعد ومعايير.

بينما قال الخبير التربوي، الدكتور تامر شوقي، إن الذكاء الاصطناعي هو المستقبل ومن المتوقع أن يسود في المستقبل.

وأوضح الخبير أن الدولة المصرية تستعد لإدخاله في التعليم في كافة مراحله، مؤكدا أن التركيز في الوقت الحالي على استحداث وإنشاء تخصصات وكليات جديدة في الذكاء الاصطناعي بما يضمن توفير فئة من المتخصصين فيه لديها القدرة على إدخال الذكاء الاصطناعي في مختلف قطاعات الدولة، وخاصة التعليم ما قبل الجامعي.

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موعد تطبيقه بالمدارس 

وكشف الخبير، أنه من المتوقع خلال السنوات القليلة المقبلة أن يتم ادخال تعليم الذكاء الاصطناعي في كافة المدارس على مختلف المراحل التعليمية؛ بهدف توطينه في نظام التعليم. وشدد على أنه يمكن ادخال الذكاء الاصطناعي في المدارس من خلال عدة طرق، منها إعداد مناهج خاصة به في جميع المراحل؛ وأن يكون مادة مؤهلة للنجاح والرسوب؛ كما يتضمن ذلك تأهيل معامل الحاسب الآلي في جميع المدارس وتزويدها بأجهزة حديثة، وتوفير جوانب للتدريب العملي للطلاب في تلك المعامل، والتوسع في تعيين معلمين أو مدربين يمتلكون مهارات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى عقد وزارة التربية والتعليم اتفاقيات مع شركات البرمجة والذكاء الاصطناعي لتدريب الطلاب والمعلمين على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

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