أحمد شبلول: إحياء نادى القصة فى الإسكندرية خطوة مهمة للحركة الأدبية (خاص)

يستأنف نادي القصة بالإسكندرية، أنشطته وفعالياته بعد فترة غياب طالت، وذلك بأمسية ثقافية لمناقشة رواية الكاتب الكبير محمد سلماوي، والصادرة مطلع العام الجاري عن دار الكرمة للنشر، تحت عنوان "أوديب في الطائرة".

إحياء نادي القصة في الإسكندرية خطوة مهمة للحركة الأدبية

وكشف الكاتب أحمد فضل شبلول في تصريحات خاصة لــ "الدستور" عن كواليس استئناف نادي القصة بالإسكندرية، أنشطته وفعاليات، وذلك بالتعاون مع جماعة الفنانين والكتاب ــ أتيليه الإسكندرية، مشيرا إلي:

يفتتح نادي القصة بالإسكندرية نشاطه، بحوار مع الكاتب الكبير محمد سلماوي ومناقشة روايته الجديدة "أديب في الطائرة"، وذلك بالتعاون مع أتيليه الإسكندرية برئاسة فتحي بركات، في السابعة من مساء الأربعاء 22 مايو الجاري.

وأوضح شبلول: أن مناقشة رواية أوديب في الطائرة، هي أولي أنشطة نادي القصة بالإسكندرية، يشارك في المناقشة دكتورة سحر شريف، أستاذ الأدب الحديث بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية والشاعر والروائي أحمد فضل شبلول رئيس نادي القصة بالإسكندرية.

وشدد شبلول علي أنه يعد إحياء نادي القصة في الإسكندرية خطوة مهمة للحركة الأدبية والثقافية في الإسكندرية في مجال السرد القصصي والروائي، وامتدادا جديدا لنادي القصة بالقاهرة برئاسة الكاتب الكبير محمد السيد عيد.

وتعد أمسية مناقشة رواية "أوديب في الطائرة"، هي أول تعاون بين نادي القصة في الإسكندرية وأتيليه الإسكندرية في موقعه الجديد الكائن في 6 شارع عمر لطفي أسبورتنج على الترام أمام نادي أسبورتنج الرياضي.

إطلالة على رواية أوديب في الطائرة

في رواية الكاتب الكبير محمد سلماوي، "أوديب في الطائرة، يصور لنا المواجهة بين الحاكم والشعب من خلال قالب فني مبتكر يمزج فيه بحِرفية بين التراجيديا الإغريقية المتمثلة في أسطورة أوديب واللعنة التي جلبها على البلاد بجريمته النكراء، وبين ثورتنا الشعبية القريبة التي غيرت مجرى تاريخنا المعاصر، وبذلك يضفي على أحداث هذه المرحلة الفاصلة في تاريخنا الحديث بُعدًا مأساويًّا نادرًا.

وصدر لمحمد سلماوي، له أكثر من ثلاثين كتابًا ما بين المسرحيات والمجموعات القصصية والروايات والسيرة الذاتية، بالإضافة إلى مؤلفات في السياسة والصحافة.

شغل عدة مواقع قيادية في مختلف المجالات، وحصل على العديد من الجوائز عن أعماله الإبداعية، وكرَّمته مصر وعدد من الدول الأجنبية لمساهماته الثقافية، وحصل عام 2021 على جائزة النيل في مجال الآداب، وهي أرفع جائزة تمنحها مصر للمبدعين.