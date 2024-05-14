الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أحمد الطاهرى: الأمن الإقليمى العربى على المحك

الكاتب الصحفي أحمد
الكاتب الصحفي أحمد الطاهري

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة، ورئيس تحرير مجلة روزاليوسف، إن التنسيق العربي قائم في مسارات متعددة، فمسار المفاوضات شهد تنسيقًا مصريًا قطريًا بشكل مباشر، وفيما يخص المساعدات الإنسانية شهد التنسيق مع عواصم عربية أخرى والتنسيق في المجال السياسي والأمني شهد تنسيقًا مع عواصم أخرى، مشيرًا إلى أن الكيانات العربية الرئيسية والوحدات الرئيسية في العالم العربي لديها قدر من الإجماع في بعض الأمور التي تخص هذه الأزمة تحديدًا.

وأضاف خلال لقاء خاص على شاشة "القاهرة الإخبارية" تقدمه أمل الحناوي: "لا مكان الآن لأي حديث عن وكلاء إيران في المنطقة، ولا نريد أن نستمع إلى هذه الأصوات؛ والأمن الإقليمي على المحك، والقضية الفلسطينية لم تعد تطهيرًا عرقيًا فقط، ولكن نحن أمام أزمة سياسية واستراتيجية تواجه منظومة الأمن العربي وتداعياتها تحدث في المشرق العربي والعراق وسوريا ولبنان وتحدث صداها في البحر الأحمر وتنعكس على أمن دول الخليج، وتداعياتها تصب في المنظومة الأمنية العربية ككل".

الطاهري أحمد الطاهري القاهرة الإخبارية الأمن الاقليمي الأمن الإقليمي العربي

مواد متعلقة

مراسل "القاهرة الإخبارية": الاحتلال الإسرائيلى يقصف مناطق لم يطلب من سكانها الإخلاء

إعلام فلسطينى: غارات إسرائيلية تستهدف بيت لاهيا ومنطقة تل الزعتر بمخيم جباليا

مسئول أمريكى: مسئولو السلطة الفلسطينية يربطون العودة لمعبر رفح بإفراج إسرائيل عن أموال الضرائب

أمل الحناوى: القمة العربية تأتى فى ظل ظروف صعبة تعانيها المنطقة

أحمد الطاهرى: مصر مارست قوة الحكمة منذ انفجار الوضع فى 7 أكتوبر

مراسلة "القاهرة الإخبارية": اعتقال 8730 فلسطينيًا من الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

الطاهرى: القمة العربية سيُبنى عليها الكثير فيما يخص الأمنين العربي والإقليمي

مراسلة "القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل اقتحام المستوطنين باحات المسجد الأقصى

الأكثر قراءة

أم تعذب ابنتها حتى ترضى عشيقها فى الدقهلية.. القصة كاملة

كواليس أزمة انضمام عمر مرموش إلى المنتخب استعدادًا لـ"تصفيات المونديال"

ضعيف السمع.. صديق "سائق أوبر" المتهم بخطف فتاة من التجمع يكشف مفاجآت جديدة

أين ستذهب الأموال المحصلة من التصالح على مخالفات البناء؟

أصابوه بعاهة مستديمة.. تفاصيل إحالة أشقاء مزقوا جسد شاب بالمقطم للمحاكمة

الحكومة تنحاز للمواطن فى تسعير قيمة المتر للتصالح على مخالفات البناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبيد المهيري

قمة المنامة: الاجتماع الفاصل لحماية المنطقة العربية

عبد الرحيم طايع

لماذا نحتفظ بالكراكيب؟!

جلال حمام

الرئيس الأمريكى فى ورطة

علي سعدة

للدين رب يحميه

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

ماجد حبته

زراعتنا.. غذاؤنا وغذاء العالم

د هند جاد

دكر وزدانى

صور

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

ردود دولية غاضبة بسبب استمرار حرب غزة.. والاحتلال يواصل التصعيد

جيش الاحتلال يشن هجمات صاروخية على مناطق لحزب الله جنوب لبنان

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟