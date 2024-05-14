أحمد الطاهرى: الأمن الإقليمى العربى على المحك

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة، ورئيس تحرير مجلة روزاليوسف، إن التنسيق العربي قائم في مسارات متعددة، فمسار المفاوضات شهد تنسيقًا مصريًا قطريًا بشكل مباشر، وفيما يخص المساعدات الإنسانية شهد التنسيق مع عواصم عربية أخرى والتنسيق في المجال السياسي والأمني شهد تنسيقًا مع عواصم أخرى، مشيرًا إلى أن الكيانات العربية الرئيسية والوحدات الرئيسية في العالم العربي لديها قدر من الإجماع في بعض الأمور التي تخص هذه الأزمة تحديدًا.

وأضاف خلال لقاء خاص على شاشة "القاهرة الإخبارية" تقدمه أمل الحناوي: "لا مكان الآن لأي حديث عن وكلاء إيران في المنطقة، ولا نريد أن نستمع إلى هذه الأصوات؛ والأمن الإقليمي على المحك، والقضية الفلسطينية لم تعد تطهيرًا عرقيًا فقط، ولكن نحن أمام أزمة سياسية واستراتيجية تواجه منظومة الأمن العربي وتداعياتها تحدث في المشرق العربي والعراق وسوريا ولبنان وتحدث صداها في البحر الأحمر وتنعكس على أمن دول الخليج، وتداعياتها تصب في المنظومة الأمنية العربية ككل".